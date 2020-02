Metro Exodus se vend très bien sur Steam, selon les dirigeants

L’année dernière, Argent profond il a été impliqué dans une énorme controverse en raison de l’accord d’exclusivité qu’il avait signé avec le Epic Games Store pour que votre nouvelle livraison, Metro Exodus, disponible uniquement sur cette plateforme pour tous les utilisateurs de PC. Un an plus tard, le jeu a enfin atteint Steam, et selon PDG de la maison mère de son développeur, Groupe Embracer, se vend extrêmement bien.

Lors d’une présentation financière mercredi, Lars Wingefors, PDG d’Embracer Group, a déclaré ce qui suit:

«Metro Exodus a eu une bonne performance dans Epic et j’étais satisfait des résultats d’Epic Games Store, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas content non plus de ceux de Steam, ils ont été fantastiques ces premiers jours. Je pense que c’est un grand jeu, les gens adorent jouer à de grands jeux, et j’espère qu’il continuera à bien fonctionner au cours des prochaines années sur toutes les plateformes. »

Wingefors garantit que Steam le titre a déjà vendu environ 200 mille unités, avec Asie étant l’une des régions qui l’ont le plus acheté, suivie par Amérique Selon les graphiques de Steam, le jeu a enregistré 15 357 joueurs actifs un jour après sa sortie.

Metro Exodus il a deux extensions DLC; le premier, Les deux colonels, est maintenant disponible et vous pouvez lire ici nos impressions. La deuxième, L’histoire de Sam, a fait ses débuts le 11 février sur toutes les plateformes.

Source: VGC

