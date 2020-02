Metro Redux annonce son lancement sur Switch avec une nouvelle bande-annonce

Après un nombre infini de rumeurs et de spéculations, Argent profond a finalement confirmé que Metro Redux arriverait à Nintendo Switch, et le jour est venu. Pour célébrer, ses développeurs nous ont ravis avec une nouvelle bande-annonce en direct que vous pouvez apprécier ici.

Ce forfait comprend Metro 2033 et Metro: Last Light, les deux premiers jeux de la saga, avec des graphismes améliorés. À l’origine, ces deux livraisons ont fait leurs débuts pour la dernière génération, mais avec ces versions améliorées, elles ressemblent à des jeux qui pourraient facilement être transmis comme nouveaux.

N’oubliez pas qu’ils incluent déjà tous les DLC précédemment lancés, et vous pouvez les acheter à la fois au format physique et au format numérique, où vous aurez la possibilité de les acheter séparément. Nous ici à Atomix Nous avons déjà eu l’occasion de les essayer, et si vous voulez voir à quoi ils ressemblent dans la console hybride de Nintendo, puis découvrez notre nouveau gameplay.

Source: Argent profond

