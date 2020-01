Metro Redux arrive officiellement sur Nintendo Switch

Nous savons que Metro Redux sort sur Nintendo Switch grâce aux fuites des détaillants et à une liste PEGI plus tôt cette année. Aujourd’hui, enfin, 4A Games a finalement confirmé officiellement que la collection arriverait sur la console portable de Nintendo.

Ports de métro entrants

Cette collection comprend les deux premières entrées de la longue série de jeux vidéo Metro de 4A Games, Metro 2033 et Metro: Last Light. Les titres sont basés sur le roman original de Dmitry Glukhovsky, également nommé Metro 2033. Non seulement vous obtiendrez ces deux excellents titres, mais la version physique de Metro Redux comprendra également une multitude d’extras si vous pré-commandez.

Les extras, tels que les ensembles de badges à épingles et une affiche recto-verso, font partie du «Ranger Cache», qui comprend également des cartes d’art et une pochette.

Quant aux ports eux-mêmes, ils ont été développés en interne par 4A Games. Metro Redux comprendra également une collection complète du DLC qui a été publié pour les deux. Vous pouvez voir la bande annonce des ports Metro Redux Switch ci-dessous.

Avez-vous déjà joué à des jeux de la série Metro? Allez-vous prendre Metro Redux lors de sa sortie sur Nintendo Switch le 20 février? Faites le nous savoir dans les commentaires.

[Source]