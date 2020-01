Metro Redux officiellement annoncé sur Nintendo Switch

Deep Silver et 4A Games ont officiellement annoncé Metro Redux pour Nintendo Switch, dont le lancement est prévu le 28 février 2020 en Amérique du Nord.

Metro Redux contient à la fois Metro 2033 et Metro: Last Light dans un seul paquet. Les deux jeux sont sur une seule carte de jeu, et la version physique contient des éléments supplémentaires chez certains détaillants.

Bande-annonce et détails:

La saga Metro Redux, acclamée par la critique, a pris vie sur Nintendo Switch ™. Plongez-vous dans le monde post-apocalyptique du métro de Moscou pendant que vous, Artyom, vous battez pour sauver votre station d’accueil assiégée de tout ce qui la menacerait. Découvrez les événements qui ont précédé Metro Exodus et découvrez pour la première fois l’histoire épique sur Nintendo Switch ™.

Développée en interne par 4A Games, l’itération Nintendo Switch ™ de Metro Redux contiendra à la fois des jeux et des DLC, pour les éditions physiques, aucun téléchargement supplémentaire n’est requis.

Commandez votre version physique auprès de certains détaillants pour recevoir le pack de précommande The Ranger Cache qui contient:

Ensemble de badges Metro Redux

Housse de jeu

Incrustation d’illustration alternative double face

4 cartes d’art recto verso

Affiche double face A2

En 2013, le monde a été dévasté par un événement apocalyptique, anéantissant presque toute l’humanité et transformant la surface de la terre en un terrain vague toxique. Une poignée de survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métro de Moscou et la civilisation humaine est entrée dans un nouvel âge des ténèbres.

L’année est 2033. Une génération entière est née et a grandi sous terre, et leurs villes de stations de métro assiégées luttent pour leur survie, entre elles, et les horreurs mutantes qui attendent à l’extérieur.

Vous êtes Artyom, né dans les derniers jours avant l’incendie, mais élevé sous terre. N’ayant jamais osé aller au-delà des limites de la ville, un événement fatidique déclenche une mission désespérée au cœur du métro, pour avertir les restes de l’humanité d’une terrible menace imminente.

Mais vont-ils même écouter? Plutôt que de rester unies, les factions du métro sont enfermées dans une lutte pour le pouvoir ultime, un dispositif apocalyptique des coffres militaires de D6. Une guerre civile est en train de se produire qui pourrait effacer à jamais l’humanité de la surface de la terre.

