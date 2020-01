Metro Redux vient d’être officiellement confirmé pour le changement

Si nous pouvons ignorer les grandes nouvelles actuelles de Super Smash Bros.Ultimate pendant un instant, il vient d’être confirmé que Metro Redux lance sur Nintendo Switch.

La nouvelle survient quelques jours seulement après que quelques listes de magasins et une cote PEGI ont été repérées. Il arrivera sur la machine de Nintendo dans le cadre d’une “ ultime collection de jeux doubles ” qui comprend des éditions définitives des deux Metro 2033 et Métro dernière lumière avec DLC (les deux seront disponibles séparément sur l’eShop). Heureusement, pour la version physique, tout le contenu DLC sera inclus sur le panier de 16 Go. Joli.

Voici un peu plus d’informations:

Développée en interne par 4A Games, la série acclamée par la critique a été entièrement animée sur Nintendo Switch. Plongez-vous dans le métro de Moscou et choisissez entre nos deux styles de jeu classiques, “Spartan” et “Survival”, abordez la campagne dans un style d’horreur de survie ou affrontez-la avec les compétences de combat d’un Spartan Ranger.

Principales caractéristiques:

· Immergez-vous dans le métro de Moscou – découvrez l’un des mondes les plus atmosphériques du jeu vidéo animé sur Nintendo Switch

· Bravez les horreurs de l’apocalypse russe – équipez votre masque à gaz et un arsenal d’armes faites à la main alors que vous faites face à la menace de mutants mortels, d’ennemis humains et de l’environnement terrifiant lui-même

· Deux campagnes et tous les DLC inclus – Metro Redux comprend deux campagnes complètes qui se combinent pour créer une aventure solo épique, plus 10 heures supplémentaires de contenu bonus

. Deux styles de jeu et le mode Ranger uniques ajoutent des heures de rejouabilité! · Deux styles de jeu uniques: ‘Spartan’ et ‘Survival’ – abordez la campagne comme une horreur de survie à combustion lente, ou affrontez-la avec les compétences de combat d’un Spartan Ranger dans ces deux modes uniques

Une édition physique est déjà en pré-commande chez certains détaillants; cela vous donnera le pack de précommande The Ranger Cache qui contient:

– Ensemble de badges Metro Redux

– Housse de jeu

– Incrustation d’illustration alternative double face

– 4 cartes d’art recto verso

– Affiche A2 double face

Metro Redux sera lancé sur Nintendo Switch le 28 février 2020.

Excité pour celui-ci? Faites le nous savoir dans les commentaires.

