Metroid 2D et un Paper Mario traditionnel sortent en 2020

Ahh, le pays des rumeurs, où tout peut être vrai et l’oncle de tout le monde travaille chez Nintendo. Cela étant dit, il existe des fuites d’informations sur les jeux vidéo avec de solides antécédents, et Sabi sur Twitter se classe parmi les fuites de confiance pour les nouvelles de Nintendo. Et Sabi vient de lancer une bombe pour se terminer ce vendredi soir, affirmant qu’un nouveau Metroid 2D et un Paper Mario qui “revient à ce qu’il était” sortent tous les deux en 2020 pour Nintendo Switch. Le 2D Metroid serait lié à Metroid Fusion, Sabi pensant que c’est une suite.

Après y avoir réfléchi un peu, je le trouve suffisamment fiable pour compléter les mentions de Paper Mario et Metroid (pas Prime 4) pour 2020. Je vais tweeter les détails que je soutiens sur la base des discussions que j’ai eues.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Paper Mario revient à ce qu’il était en 2020

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Le jeu 2D Metroid semble en fait être lié à Fusion, il semble également qu’il soit défini pour cette année.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

La personne que je connais est légitime a mentionné qu’il s’agissait d’une suite, je crois.

– Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

Si ces rumeurs éclatent, cela rendra les fans de Nintendo à travers un large spectre explosivement heureux. Les fans réclament désespérément un RPG Paper Mario traditionnel depuis plus d’une décennie, alors que des titres plus expérimentaux comme Sticker Star ont reçu un accueil tiède. Un retour aux sources pourrait être pour revitaliser la série, surtout maintenant que Mario & Luigi pourraient très bien être morts. Et d’ailleurs, il a été remarqué qu’un autre bailleur, Zippo, a également fait mention d’un Paper Mario en développement qui est aussi un «retour à la forme».

Pendant ce temps, Metroid Prime 4 semble être encore dans des années, et un nouveau Metroid 2D lié à Metroid Fusion pourrait également gratter une démangeaison. Personnellement, j’ai adoré Metroid: Samus Returns sur Nintendo 3DS, et je serais plus qu’heureux de jouer un tout nouveau titre dans la franchise qui ose remixer des mécaniques comme le faisait ce jeu.

Que pensez-vous de ces rumeurs? Sont-ils trop beaux pour être vrais, ou voulez-vous croire? Je suis le dernier sur celui-ci! J’aime une bonne illusion.

