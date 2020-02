Metroid Fusion recréé dans Vanilla Minecraft est vraiment cool

Par Stephany Nunneley,

18 février 2020

Voici quelque chose de cool: Metroid Fusion recréé dans vanilla Minecraft.

C’est incroyable ce que les gens peuvent créer dans Minecraftet Metroid Fusion recréés par l’utilisateur de reddit Nyubug dans la version originale du jeu ne fait pas exception.

Pour recréer le look pixélisé, Nyubug a utilisé un système de shaders vanilla personnalisé «en utilisant des shaders en mode spectate et des packs de ressources», et aucun mod.

Si vous n’êtes pas familier avec Metroid Fusion, le jeu d’action-aventure est sorti sur Game Boy Advance en 2002. Il s’agit du quatrième opus de la série Metroid et de Samus Aran qui étudie une station spatiale remplie d’organismes infectés par des parasites X.

Il est ensuite arrivé sur l’eShop pour Wii U.

