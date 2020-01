Metroid Prime 4 a été retardé il y a un an aujourd’hui

Il y a un an aujourd’hui, Nintendo a annoncé que la machine de battage perpétuellement mystérieuse Metroid Prime 4 recommencerait à se développer aux mains de Retro Studios. Nintendo a décidé que le changement était nécessaire parce que le jeu avait du mal à répondre à leurs normes de qualité, souffrant d’un cycle de développement lourd et troublé. Ramener les cerveaux derrière la célèbre Metroid Prime Trilogy originale dans le mix a été un mouvement passionnant, mais cela a également retardé le titre indéfiniment.

De nos jours, un an est une goutte de temps dans le monde du développement de jeux, il est donc compréhensible que nous ne sachions toujours pas quand Metroid Prime 4 sortira, ou même quand nous recevrons même une mise à jour plus positive avec des détails. comme une prémisse ou un gameplay. Attendre n’est pas amusant, mais nous avons eu beaucoup d’autres excellents jeux entre-temps, et quand nous pourrons enfin rejoindre Samus dans sa prochaine quête, il y a de bien meilleures chances qu’il soit à la hauteur de la barre incroyablement élevée établie par ses prédécesseurs . La célèbre citation de Shigeru Miyamoto a été répétée des millions de fois, mais il vaut la peine de répéter ici: «un jeu retardé est finalement bon, mais un jeu précipité est toujours mauvais.» Je pense que tout le monde peut convenir que dans le grand schéma des choses, il vaut mieux pour que Nintendo prenne le temps de s’assurer que son jeu est à la hauteur du battage médiatique.

Le retard de Metroid Prime 4 produira, espérons-le, un jeu incroyable, mais au-delà, le retour en territoire familier pourrait même aider à réorienter les Retro Studios apparemment capricieux qui, malgré des tonnes de rumeurs, n’a pas sorti de jeu depuis Donkey Kong Country: Tropical Gel en 2014. Le studio semble avoir souffert de moments difficiles pour une raison ou une autre, mais revisiter la série Metroid Prime pourrait les faire revenir dans leur groove. Une série Metroid en bonne santé et des studios rétro inspirés sont tous deux des ingrédients clés pour que Nintendo mette son meilleur pied en avant, alors même si j’espère en savoir un peu plus sur le jeu en 2020, je serai ravi de passer le temps qu’il faudra pour obtenez-nous un titre digne de la série Metroid Prime et de Retro Studios.