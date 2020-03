Mettez à jour votre box Sky Q maintenant! – HITC

Un guide pour mettre à jour votre boîte Sky Q afin que vous puissiez obtenir l’application Disney Plus.

Disney Plus est maintenant lancé au Royaume-Uni après avoir déjà été disponible en Amérique du Nord depuis décembre. Il devait initialement sortir le 31 mars, ce qui signifie que c’est une bonne nouvelle que nous puissions en profiter une semaine plus tôt que prévu. Si vous ne le trouvez pas sur votre box Sky Q, vous découvrirez ici comment mettre à jour votre box pour profiter de l’application.

Malgré certaines inquiétudes plus tôt dans l’année, les Simpsons seront en fait sur l’application Disney Plus pour que vous puissiez les diffuser. Malheureusement, la qualité du streaming a été réduite en raison de la pandémie actuelle, mais au moins vous pourrez regarder les jours de gloire des Simpsons malgré tout.

Vous pouvez profiter de l’application sur un tas de plates-formes et d’appareils tels que la PS4, la Xbox One, Android et iOS, mais vous pouvez également en profiter sur votre téléviseur via votre boîtier Sky Q. Mais, si vous ne trouvez pas l’application, vous trouverez ci-dessous comment mettre à jour votre boîte afin qu’elle devienne disponible.

Comment obtenir Disney Plus sur Sky Q

Pour obtenir l’application Disney Plus sur Sky Q, vous devez d’abord mettre à jour votre boîte Sky Q.

Une fois la mise à jour effectuée, vous devriez alors pouvoir trouver l’application Disney Plus dans la section Applications.

Bien que l’application puisse être disponible, vous devez avoir un abonnement pour profiter de la pléthore de contenus fournis par le service.

Les abonnements coûtent 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour 12 mois, et vous pouvez consulter la liste complète des films et des émissions de télévision si vous n’êtes pas pleinement engagé à être abonné à un autre service alors que vous avez probablement déjà Netflix.

Comment mettre à jour votre box Sky Q

Pour mettre à jour votre boîte Sky Q, passez simplement à la section Paramètres.

Une fois sur place, vous devrez ensuite descendre vers les informations système, puis mettre en surbrillance Version du logiciel pour mettre à jour votre boîte Sky Q.

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, sélectionnez simplement Configuration, puis Téléchargement de logiciel pour que votre box puisse commencer à télécharger et installer le dernier logiciel.

Vous saurez que le téléchargement est terminé lorsqu’un message s’affiche à l’écran indiquant “Mise à jour logicielle réussie”.

Une fois que vous voyez ce message, Sky recommande d’appuyer sur le bouton de veille de votre télécommande pour que votre box puisse redémarrer et être sur le dernier logiciel disponible.

Maintenant que vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus, vous devriez pouvoir trouver l’application Disney Plus dans la section Applications.

