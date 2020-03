Mettez-vous en forme pendant l’auto-isolement avec ces séances d’entraînement pour les joueurs

L’un de mes plus gros ennuis dans la vie a toujours été la nature arbitraire des objectifs de fitness. Connectez-vous à n’importe quelle application et la première chose qu’il vous demande toujours est:

‘Qu’est-ce que tu veux faire?’

Perdre du poids!

Gagnez du muscle!

Tonifier! (quoi que cela signifie même)

Pourquoi sont-ce les seules options? Dans tout le monde du fitness, quelles sont les meilleures incitations que nous avons? Pourquoi n’est-ce pas: «quel genre de dur à cuire que vous voulez être?»

C’est une bien meilleure question à laquelle répondre.

Depuis que j’ai vu les bras de Linda Hamilton faire des tractions sur un lit renversé, j’ai rêvé d’être comme des personnages que je vois à l’écran. Et tandis que les magazines de fitness vous donnent la promesse d’être comme Thor, l’accent est toujours mis sur la taille et la sévérité plutôt que de les émuler pour goûter à une réalité corporelle semblable à Thor.

Je me suis toujours demandé pourquoi ils n’avaient jamais pris en compte plus de personnage – pourquoi n’y a-t-il pas plus de mouvements liés à l’utilisation du marteau? Des boucles de marteau, quelqu’un? Atterrissages plyométriques géants SuperHero? Ou cape virevoltant? OK, peut-être pas le dernier.

Si je suis inspiré par un personnage, ne voudrais-je pas ressentir et bouger mon corps pour lui ressembler davantage, ou même adopter certaines de ses caractéristiques dans la vraie vie si je le pouvais?

C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi au fil des ans, et avec mon amour du jeu, certaines graines ont été plantées très tôt qui ne sont pas vraiment devenues utiles jusqu’à ce que je trouve ma passion pour le fitness aussi.

Je n’étais pas quelqu’un qui faisait de l’exercice – pas même un petit peu. Mais quand c’est finalement arrivé, cela a commencé avec des séances d’entraînement à domicile. J’avais honte d’aller au gymnase. Après avoir passé une vie à fumer et à boire tous les week-ends, je me suis vraiment essoufflé quand je me suis entraîné. Plein sur le visage rouge, dégoulinant de sueur haletant. Ce n’était pas mignon. J’ai trouvé que travailler à la maison était formidable pour renforcer ma confiance.

Ma première expérience a été le déchiquetage de 30 jours de Jillian Michaels. Je me rends compte que tout cela sonne un peu hokey et comme un cauchemar en Lycra, mais la prémisse était super. Entraînez-vous pendant 20 minutes par jour pendant trente jours. Tout le monde peut trouver 20 minutes par jour et je m’y suis engagé et j’ai terminé les trente jours pour trouver mon point de vue entier sur la forme physique changé à jamais. C’était le pouvoir de s’engager dans un programme et de savoir que je n’avais aucune excuse, car cela ne faisait que 20 minutes. Je me suis dit, fais-le pendant un mois et tu pourras arrêter. Et au moment de la fin du mois, je me suis arrêté. Mais j’ai découvert que je l’avais manqué. Mon corps était si différent et mentalement je me sentais moins heureux. Mon cerveau savait que si je m’entraînais, je me sentais bien. Et à partir de cela, cela en faisait une habitude facile à suivre.

Comme quelqu’un qui a tout eu; la dépression, l’anxiété, une habitude ennuyeuse de contracter ma jambe sous les tables de pub – vous l’appelez – l’exercice a été quelque chose qui a changé ma vie. J’ai essayé d’évangéliser du mieux que je pouvais à ce sujet auprès de mes amis et de ma famille, à leur grand désagrément lorsque je leur mettais des DVD de fitness entre leurs mains et leur disais: “ ça va changer votre vie ” seulement pour qu’ils reviennent légèrement poussiéreux et avec du café tasse tache sur eux.

L’entraînement à domicile a été un moment si puissant qui a changé la vie. Je savais que je voulais toujours trouver un moyen d’aider les autres à retrouver cette passion pour le fitness comme je l’avais fait.

Game To Train n’était même pas une idée un peu formée dans mon esprit jusqu’à ce que la Xbox One soit lancée (oui, c’est depuis combien de temps j’y réfléchis). Xbox a eu son idée de fitness Kinect (que je trouve toujours génial) et si vous vous souvenez des affiches, ils avaient Lara Croft et Master Chief, entre autres. J’ai pensé: pourquoi ne pas avoir un entraînement Lara Croft ou un Master Chief? J’adorerais me sentir comme un dur à cuire comme ces personnages, et je sais que les joueurs adoreraient qu’il y ait des entraînements de personnages. Je veux dire, nous passons tout notre temps à incarner ces personnages que nous aimons, alors pourquoi ne voudrions-nous pas apporter un peu de cette magie dans nos vies réelles?

J’ai commencé à me demander pourquoi il n’y avait pas eu de programmes de fitness réussis basés sur les types de personnages. Plus j’y réfléchissais, plus l’idée était évidente. Il y en a eu quelques-uns qui l’ont abordé, mais aucun ne vous fait vous sentir comme le personnage. Je veux dire, chaque personnage est différent; d’un aventurier semblable à Drake / Croft à un assassin, à un super soldat. Tous ceux-ci représentent différentes disciplines du fitness et ont tous des motivations et des pensées très différentes derrière leur entraînement.

Avancez tout un tas de temps. Cos. Life.

L’année dernière, j’en parlais de plus en plus et j’en avais marre de moi-même alors je me suis fixé pour tâche d’y arriver. Cue se levant à 6h30 tous les jours et y travaillant petit à petit.

J’hébergeais X020 pour Xbox à Londres quelques mois après cela, alors je me suis fixé pour objectif de créer une page Instagram fictive avec tous les entraînements là-bas pour montrer Phil Spencer, car je savais que nous allions sortir dans les coulisses à certains point. Ce délai a allumé un énorme feu sous moi. Donc, quatre mois plus tard, j’avais conçu des séances d’entraînement pour The Adventurer, The Assassin, The Super Soldier et The Knight, ainsi que les faire photographier, éditer, avec leurs mises en page conçues et les télécharger sur la page.

Pour chacune des séances d’entraînement, j’ai créé des mouvements sur mesure pour les personnages en jouant aux jeux et en regardant des vidéos sur la façon dont ils se déplacent. De plus, en les nommant des choses appropriées ou idiotes pour mon propre amusement. L’idée étant que si vous pouvez imaginer pourquoi vous faites le déménagement, vous le ferez plus longtemps car vous pouvez voir les avantages potentiels dans la vie réelle. Je veux dire, allez-y et faites un tas de burpees. Il est difficile de rester motivé pour faire ces mouvements difficiles lorsque la motivation est simplement “faites-le pendant 30 secondes”.

Pour vous donner une idée du genre de choses dont je parle, voici quelques-unes de mes préférées.

De l’aventurier, «Grenade!». Cela commence par des pieds rapides qui courent sur place, puis lorsque «Grenade!» Est crié, vous vous enfuyez aussi vite que possible. C’est très idiot, mais très amusant.

De l’entraînement Knight, ‘Over Encumbered’. Cela commence par un squat très bas qui avance avec les bras comme si vous portiez trop de choses (nous avons tous été là).

De l’Assassin, «Roof Jumps». Ce mouvement clé implique de longs sauts accroupis et une torsion de 180. Mais encore plus amusant est le simplement intitulé “Kick ’em Off The Ledge”, qui même quand il n’y a personne pour frapper est étrangement cathartique après une dure journée.

Du Super Soldier, «Gun Crunch» vous fait allonger sur le sol et imaginez que vous portez un gros pistolet vers le ciel. Ensuite, vous essayez de vous asseoir tout en tenant le «pistolet» en l’air. Celui-là est difficile! J’aime aussi beaucoup «Ground Pound» de cet ensemble. Oui, comme vous l’imaginez, c’est très satisfaisant.

Non seulement chaque personnage a des mouvements spécifiques, mais la structure des mouvements est différente selon le personnage. Par exemple, pour le Super Soldier ou le Chevalier, on s’attendrait à ce que vous ayez une meilleure endurance en général, plutôt que, disons, un assassin qui fait de petites rafales de lumière, un travail rapide. Chaque type a également des traits de personnalité différents, ce que je voulais apporter au monde en dehors des séances d’entraînement. Pour le premier groupe de test, j’ai fait un défi d’aventurier de 30 jours et parallèlement aux séances d’entraînement, j’ai créé des «quêtes secondaires» à effectuer dans la vie quotidienne pour les rendre plus semblables à Nathan et Lara. L’idée est de sortir de leur zone de confort dans la vraie vie afin qu’ils puissent être plus confiants et plus comme les personnages qu’ils aiment.

Je pourrais continuer encore et encore à en parler, mais peut-être que la meilleure chose est de le voir en action. Je n’avais pas prévu de publier tous les entraînements complets pour l’instant (je viens de demander à ma première équipe de test de terminer un défi d’aventurier de 30 jours récemment), mais étant donné que tout le monde est coincé à la maison en ce moment, je pense que donner aux gens des entraînements amusants que nous pouvons tous apprécier et passer du temps en faisant est une petite chose que je peux faire pour garder les gens sains d’esprit. Donc, chaque jour, je vais diffuser en direct un entraînement différent chaque matin. Au départ, juste sur Instagram en direct, mais je pourrais essayer d’en faire sur YouTube ou Twitch après avoir laissé les deux premières semaines à l’écart.

Je sais que l’anxiété est à un niveau élevé en ce moment, donc avoir un lieu de rencontre le matin où nous pouvons nous détendre ensemble, discuter, puis faire de l’exercice amusant tous les jours est quelque chose de positif que je peux mettre dans le monde. Même si les gens ne veulent pas sortir mais veulent juste avoir un endroit où se détendre – tout le monde est le bienvenu!

Je me suis tellement amusé à proposer des mouvements et à comprendre les séances d’entraînement et les commentaires de mon premier groupe de test ont été incroyablement positifs, donc je suis vraiment impatient de le publier dans le monde et de voir ce que tout le monde en fait.

Pour regarder les entraînements, ajoutez simplement la page Instagram: Game to Train.

Nous serons en direct tous les jours à 8h GMT.