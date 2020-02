Mettre à jour des jeux sur PS4, c’est comme tirer des dents

Journal de jeu de Kotaku Journal de jeu de KotakuPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

De petites choses peuvent commencer à s’additionner au fil du temps et, éventuellement, une partie de vous s’enclenche et vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir fou. C’est ce qui m’est arrivé récemment en essayant de jouer à certains jeux sur PS4, qui avaient tous besoin de mises à jour. La mise à jour a été téléchargée rapidement, mais j’ai dû attendre le processus de copie. Je préfère avoir un canal radiculaire.

Tout ce que je voulais, c’était jouer à Red Dead Online. J’ai donc démarré la console et fait défiler jusqu’à l’icône Red Dead Redemption 2 et j’ai frappé X. Et puis j’ai été frappé avec une notification de mise à jour. Et la mise à jour a été téléchargée rapidement, grâce à mon Internet rapide. Mais ensuite, la PS4 a commencé à copier la mise à jour sur la console et ce processus prend beaucoup de temps, beaucoup plus longtemps que le téléchargement de la mise à jour.

C’est un problème courant dont les joueurs se plaignent fréquemment. Sur Reddit, Twitter et ailleurs, vous pouvez trouver un nombre presque illimité de messages sur la façon dont il est horrible et long de copier les mises à jour sur PS4. Il n’y a pas longtemps, Screenrant a publié un article sur ce sujet.

Ce qui est frustrant, ce n’était pas toujours comme ça. Comme mentionné dans cet article, lorsque la PS4 a été lancée et pendant quelques années après, vous n’avez pas géré cette phase de copie. Mais vers 2017, Sony a changé la façon dont les PS4 téléchargent et installent les fichiers de mise à jour pour les jeux. Selon beaucoup, cette décision visait à éviter la corruption de fichiers.

Pour ce faire, la PS4 télécharge essentiellement la mise à jour, puis copie toutes les données et fichiers du jeu que vous mettez à jour et ajoute les nouvelles données de mise à jour dans les données maintenant copiées. Ce n’est pas un problème si votre jeu est petit, comme quelques concerts. Mais pour un jeu comme Red Dead Redemption II, qui occupe maintenant plus de 100 Go sur ma PS4, ce processus de copie peut durer très longtemps.

Techniquement, vous pouvez accélérer ce processus en installant un disque SSD. Mais la diminution du temps n’est pas très dramatique.

Les jeux sont grands aujourd’hui. À l’avenir, avec la PS5 en route, j’espère vraiment que Sony pourra améliorer ou supprimer ce processus de copie. Les jeux ne feront que s’agrandir au cours de la prochaine génération de consoles. Nous commencerons probablement à voir des jeux de 250 Go ou même de 300 Go plus tôt que tard. Et même avec un disque SSD sophistiqué, utiliser le système de copie actuel pour copier toutes ces données chaque fois qu’un jeu est mis à jour sera frustrant.

La copie devrait peut-être être un moyen facultatif d’installer les mises à jour. Laissez les joueurs se retirer de la copie pour prendre le risque que leurs données soient corrompues par une installation plus directe. J’aime vivre à la limite et prendre des risques de toute façon et si cela m’aide à gagner du temps, je suis en panne.

Vissez le support 8K ou des caméras sophistiquées, tout ce que je veux des prochaines consoles PlayStation, c’est des mises à jour et des installations de jeu plus rapides. Est-ce trop demander?

