Mettre en quarantaine ces 4 jeux PC qu’ils offrent

Dans la lutte contre COVID-19, beaucoup d’entre nous restent à la maison pour aplanir la courbe. Heureusement, plusieurs sociétés nous aident en nous offrant des jeux gratuits avec lesquels nous pouvons passer un bon moment. En fait, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez déjà télécharger gratuitement 3 jeux PC.

Il s’agit d’une nouvelle promotion disponible sur Epic Games Store, qui vous permet d’ajouter Drawful 2; Gone Home and Hob à votre collection numérique. Pour en profiter il vous suffit de cliquer sur les liens que nous vous laissons ci-dessous et de suivre le processus d’achat de chacun des jeux. Une fois que vous l’aurez fait, ils seront à vous et vous pourrez les télécharger depuis le client Epic Games:

Il convient de mentionner que cette promotion ne sera pas disponible pour toujours. En fait, cela se terminera jeudi prochain, le 9 avril. Nous vous recommandons donc d’en profiter au plus vite.

Tu veux plus? Vous devez donc savoir que Epic Games Store offre également un service de livraison totalement fiable. Si vous voulez l’avoir, vous pouvez l’obtenir à partir d’aujourd’hui jusqu’au 8 avril. La promotion est disponible sur ce lien.

La semaine prochaine, nous aurons un autre cadeau

Maintenant, il est important de noter que les cadeaux de la boutique Epic Games ne s’arrêteront pas là. Nous disons cela depuis la semaine prochaine, il y aura une autre promotion du distributeur.

Ce qui se passe, c’est que du 9 au 16 avril, Epic Games Store offrira Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Nous vous informerons lorsque la promotion sera prête à en profiter.

Et que pensez-vous de ces cadeaux? Envisagez-vous d’en télécharger un? Dites-le nous dans les commentaires.

