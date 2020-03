Mettre un prix sur PS5 et Xbox Series X, lequel serait le plus raisonnable? La communauté 3DJuegos pense

3DJuegos lance une nouvelle section dans laquelle les lecteurs ont la voix principale.

Maintenant que nous connaissons déjà les spécifications techniques de la Xbox SeriesX ainsi que les caractéristiques de la PS5, une grande question reste à résoudre: combien coûteront les consoles de nouvelle génération? Quel sera le prix de la nouvelle Xbox et de la PlayStation? Actuellement, aucune des sociétés n’a fait d’annonce officielle, mais nous avons depuis longtemps des rumeurs et des spéculations sur le prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Le grand mystère de la nouvelle génération: le prix de la PS5 et de la Xbox Series XIl est frappant de constater qu’en février de cette année, Sony lui-même a déclaré qu’il n’avait pas encore décidé du prix de la PS5, tandis que Microsoft se tait. Il semble que les deux sociétés attendent la prochaine décision du rivalajustez le prix de vos consoleset donner ainsi un coup d’effet aux fans du monde du jeu vidéo. Auront-ils le même prix? Y aura-t-il une plateforme plus chère que l’autre? Qui sera?

C’est évident, mais dans ce contexte,les fans recherchent le meilleur prix possible. Il y a quelques semaines, par exemple, les fans de Mortal Kombat demandaient des prix abordables pour la PS5 et la nouvelle Xbox dans une enquête du vétéran Ed Boon; pris pour acquis est ledésir répandudes fans. Mais … quel serait le prix le plus serré? Connaissant déjà l’énorme potentiel technique des consoles nouvelle génération, quel serait le prix idéal?

3DJuegos lance une nouvelle sectiondans lequel vous êtes les protagonistes absolus. Nous vous proposons de participer à cette enquête, mais également de laisser vos commentaires, que nous utiliserons ensuite pour recueillir et afficher certaines des opinions les plus intéressantes de la communauté 3DGames. Et rien de mieux que de débuter avec un thème aussi intéressant que le prix des consoles de nouvelle génération.

