Mewtwo apparaît dans les raids maximaux de Pokemon Sword & Shield, et c’est incroyablement difficile

Un nouvel événement Max Raid a commencé dans Pokemon Sword and Shield. Pour commémorer Pokemon Day, le légendaire Mewtwo apparaît dans les tanières Max Raid pour une durée limitée, tout comme les trois Pokémon d’origine, Bulbasaur, Charmander et Squirtle – et vous obtiendrez de grandes récompenses pour les avoir vaincus.

Le Raid Mewtwo en particulier diffère des autres Raids à plusieurs égards. Premièrement, Mewtwo est inaccessible. Avant de rejoindre le Raid, vous verrez un avertissement que Mewtwo ne peut pas être attrapé, mais il y a toujours une bonne incitation à le combattre; vous recevrez des récompenses fantastiques si vous pouvez vaincre le légendaire, y compris des capsules de capacité – qui peuvent être utilisées pour modifier l’une des capacités de votre Pokémon.

Cependant, gagner ces récompenses ne sera pas facile. Mewtwo est de niveau 100, et il est incroyablement rapide et puissant; il peut se déplacer quatre fois de suite et connaît un large éventail d’attaques. Les démarreurs Kanto, cependant, peuvent être capturés. Ces raids distribuent également des objets rares en récompense, y compris des orbes de flammes, qui ne pouvaient auparavant être obtenus que du véritable antagoniste de Sword and Shield, le Ball Guy.

L’événement spécial Max Raid ne sera en direct que pendant quelques jours, se terminant à 15 h 59 PT / 18 h 59 HE le 1er mars. Vous pouvez lire plus de détails sur le site officiel de Pokemon. Il reste également du temps pour attraper Gigantamax Toxtricity et les autres Pokémon G-Max qui apparaissent actuellement plus souvent, y compris Kingler, Grimmsnarl et Hatterene.

Dans d’autres actualités Pokémon, The Pokemon Company a dévoilé un tout nouveau Pokémon Mythique pour Sword and Shield: Zarude. On ne sait pas grand-chose actuellement sur le nouveau monstre, mais c’est un type Dark / Grass qui a la capacité Leaf Guard. Il joue également un rôle dans le prochain film Pokémon, Coco, qui sera présenté au Japon en juillet. Armored Mewtwo est également revenu dans Pokemon Go dans le cadre de l’événement Pokemon Day de ce jeu, et cette fois il est accompagné de Clone Pokemon.

En cours de lecture: Épée et bouclier Pokémon – Zarude Mythical Pokemon Reveal Trailer

