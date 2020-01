Mewtwo Strikes Back Evolution arrive sur Netflix en février

La nostalgie des Pokémon a grimpé en flèche après la sortie de Pokémon GO, et The Pokémon Company en a profité. Avec les jeux Let’s Go re-visitant Kanto, ils ont également décidé de refaire le tout premier film Pokémon. Pokémon le film: Mewtwo Strikes Back Evolution est une nouvelle version du film original avec un tout nouveau look CGI. Après sa première tournée au Japon, il arrive enfin dans d’autres régions. Plus précisément, cela arrive sur Netflix. Vous pouvez consulter la bande annonce passionnante ci-dessous!

Bande-annonce de Mewtwo Strikes Back Evolution

À propos du film

Vous pouvez vous attendre à ce que Mewtwo Strikes Back Evolution frappe Netflix dans un peu plus d’un mois. Il sort en anglais le 27 février, date anniversaire de la franchise Pokémon. Vous pouvez lire le résumé officiel du film ci-dessous.

Lorsque les chercheurs découvrent et exploitent un fossile du Pokémon Mythique Mew, ils déchaînent une création qui va à l’encontre des lois mêmes de la nature. Le Pokémon légendaire Mewtwo était destiné à être utilisé comme un outil de destruction. Mais alors que Mewtwo prend conscience de sa propre origine douteuse, il commence à en vouloir à ses créateurs humains et cherche à se venger… Ça se passe, les formateurs. Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution arrive, Pokémon Day, le 27 février 2020, uniquement sur Netflix.

[Source]