Michael Bay de Transformers a conclu un accord sur le cinéma et la télévision avec Sony

Michael Bay a mis en place sa société de production Bay Films pour un premier accord pluriannuel avec Sony, comme l’a rapporté Deadline. Cela rend Michael Bay à Sony, où il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec les Bad Boys originaux, et le verra diriger et produire plusieurs films pour la société.

Le film le plus récent de Bay, 6 Underground, était l’une des sorties les plus populaires sur Netflix en 2019 et a été vu plus de 100 millions de fois. Il est actuellement attaché à la réalisation de Black Five pour Sony, un drame d’ensemble basé sur sa propre idée, à partir d’un scénario écrit par Ehren Kruger (Top Gun: Maverick).

Bien que Bay ait eu une carrière pleine de clunkers, il y a aussi beaucoup de points lumineux dans sa filmographie, y compris The Rock et Pain & Gain. Ses films Transformers n’ont pas été bien reçus par la critique, mais ils ont été d’énormes succès, avec deux entrées (Dark of the Moon et Age of Extinction) totalisant plus d’un milliard de dollars dans le monde.

Bay produira également des émissions de télévision pour Sony. Bien qu’il soit surtout connu pour son travail de réalisateur, Bay a réussi en tant que producteur de télévision depuis un certain temps maintenant, après avoir auparavant été producteur exécutif dans des émissions comme Jack Ryan d’Amazon, Black Sails et The Last Ship.

Aucune émission n’a encore été annoncée dans le cadre de l’accord, mais la production est bloquée à Hollywood en raison de la pandémie de COVID-19 – il faudra peut-être un certain temps avant d’en savoir plus sur les travaux de Michael Bay.

