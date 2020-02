Microsoft a annulé sa participation à GDC à cause du coronavirus

La situation des coronavirus continue de s’aggraver constamment. Les États-Unis ne sont peut-être pas au niveau de la Chine ou de la Corée du Sud, mais de plus en plus d’États prennent conscience du risque que de grands événements comme le GDC peuvent entraîner. Bien que San Francisco, où se tiendra cette conférence, soit entrée dans un état d’urgence en raison de la maladie, les organisateurs de cet événement poursuivront leurs plans sans aucun changement majeur. D’un autre côté, La situation a contraint d’autres sociétés, comme Microsoft, à annuler leur participation.

Microsoft a annoncé que son équipe Game Stack rejoint la liste croissante des exposants qui annulent leur participation à GDC en raison du danger que présente le coronavirus. C’est le message qui a été émis sur le compte Twitter de Microsoft Game Stack:

«Après un examen approfondi et après avoir été conseillé par les autorités sanitaires mondiales et par mesure de précaution, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco.

La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires dans toutes les régions du monde est notre priorité. D’autant plus que le monde attend l’augmentation des risques de santé publique liés au coronavirus (COVID-19). »

Cependant, tout n’est pas perdu, Microsoft a trouvé une alternative numérique qui offrira des sessions spéciales aux développeurs de jeux vidéo intéressé une façon de profiter de votre conférence, sans qu’ils soient physiquement présents.

«À la base de cela, nous prévoyons de déplacer notre présence vers un événement axé sur le numérique du 16 au 18 mars sur www.microsoft.com/gamestack. Cet événement mettra en vedette la plupart de nos sessions et expériences de développeurs de jeux planifiés, qui seront diffusées en direct et disponibles sur demande. »

L’événement numérique aura lieu du 16 au 18 mars et les développeurs pourront y découvrir les technologies qu’ils ont développées. Il y aura également des discussions sur l’évolution de l’industrie, l’inclusion dans les jeux et le matériel de prochaine génération. De la même forme, Des entreprises comme Mojang, The Coalition, Double Fine, inXile, Compulsion, Rare, Obisian et Undead Labs seront présentes numériquement..

Microsoft Game Stack est une division de Microsoft axée sur la création d’un écosystème qui regroupe tous ses outils de développement de jeux. Avec Game Stack, les développeurs peuvent profiter de technologies telles que Azure, PlayFab, DirectX, Visual Studios, Xbox LIVE, App Center et Havok.

La liste des entreprises qui ont choisi d’annuler leur présentation à GDC en raison du coronavirus continue de s’allonger et des entreprises telles que EA, PlayStation, Facebook et Kojima Productions n’auront plus de présence à l’événement.

