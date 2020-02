Microsoft abandonne trop GDC [Update: And Epic]

Suivant les traces de plusieurs autres grandes entreprises technologiques, notamment Sony et Facebook, Microsoft et Epic ont déclaré aujourd’hui qu’ils ne participeraient plus à la Game Developers Conference de cette année en raison des risques sanitaires croissants posés par COVID-19, mieux connu sous le nom de coronavirus. .

«Après un examen attentif des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco», a écrit Microsoft sur son blog Game Stack.

Au lieu de cela, Microsoft hébergera des versions en direct de «la majorité» de ses panneaux GDC prévus, y compris des panneaux couvrant son matériel Xbox Series X de nouvelle génération, le streaming Project xCloud et des sessions de développement de jeux de ses différentes équipes Xbox Game Studios. Les flux seront affichés sur son site Web du 16 au 18 mars, les trois premiers jours de GDC.

“Malheureusement, l’incertitude entourant les problèmes de santé n’a pas permis d’envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de retirer la participation”, a écrit Epic dans un tweet. À l’instar de Microsoft, il a déclaré qu’il diffuserait les actualités Epic via «d’autres canaux».

En plus de plusieurs panels, Epic devait organiser son briefing annuel “State of Unreal” au GDC, qui est généralement le siège d’annonces majeures.

En plus de ses panels GDC, Microsoft a traditionnellement organisé un événement ID @ Xbox distinct à San Francisco pendant le salon au cours duquel la presse est en mesure de jouer à de nouveaux jeux indépendants à venir sur Xbox, ainsi que d’interviewer des développeurs. Il n’a pas précisé si cet événement serait également annulé et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cela place Microsoft et Epic sur une liste croissante de sociétés de jeux et de technologie qui sautent la conférence des développeurs de jeux, qui se tient au centre-ville de San Francisco du 16 au 20 mars, au milieu du nombre croissant de cas de coronavirus diagnostiqués dans le monde. La semaine dernière, Facebook et Sony ont annoncé qu’ils se retireraient des inquiétudes concernant la propagation du virus. Lundi, Electronic Arts a envoyé une note aux employés disant qu’elle limitait sa présence à la conférence et disant aux employés de ne pas se rendre à San Francisco où l’événement a lieu. Le même jour, Kojima Productions a annoncé qu’il ne serait pas présent non plus. Plus tôt dans la journée, Unity, fabricant de l’un des plus grands moteurs de développement de jeux, a annoncé la même chose.

Le New York Times rapporte qu’il existe actuellement plus de 82 400 cas connus de coronavirus dans le monde et 2 804 qui en sont morts jusqu’à présent. Alors que la grande majorité de ces cas se trouvent en Chine continentale, le virus a infecté des personnes dans des dizaines d’autres pays, dont plus de 800 cas au Japon et 60 cas connus aux États-Unis. Bien qu’aucun cas de virus n’ait été signalé à San Francisco, la ville a déjà déclaré l’état d’urgence pour se préparer si et quand il se manifeste.

Sony a également annulé son intention d’assister à la conférence PAX East de cette année, qui a lieu cette semaine à Boston, tandis que Square Enix a annulé des panneaux et des événements qui impliqueraient des employés du Japon. 600 résidents du Massachusetts qui ont récemment voyagé en Chine sont actuellement sous surveillance pour la maladie, mais jusqu’à présent, une seule personne a été diagnostiquée.

Hier, un porte-parole de GDC a déclaré à The Verge que l’événement «se déroulait comme prévu» malgré les abandons.

Mise à jour: 14h09: Cette histoire a été mise à jour après publication pour ajouter qu’Epic, en plus de Microsoft, quitte également GDC.

