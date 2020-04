Microsoft ajoute des titres EA, y compris Les Sims 4 à Project xCloud

8 avril 2020 – 11h21

L’éditeur américain Electronic Arts apporte certains de ses titres au service de streaming Project xCloud de Microsoft.

Comme révélé lors de la vitrine Inside Xbox d’avril 2020, le Big M a révélé que les titres EA, y compris The Sims 4, Dragon Age: Inquisition et Unravel Two, font leur chemin sur la plate-forme de jeux en nuage.

De retour à l’E3 2018, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que la société serait bientôt en mesure de diffuser des jeux de qualité console sur n’importe quel appareil. En octobre de la même année, Microsoft a dévoilé Project xCloud, qui permettrait aux utilisateurs de jouer à des jeux sur le cloud sur n’importe quel appareil.

Les tests pour la technologie ont été lancés en octobre 2019 avec seulement quatre jeux propriétaires: Halo 5, Gears 5, Sea of ​​Thieves et Killer Instinct. 50 autres titres sont venus au service en novembre lors de l’événement XO19 de Microsoft, y compris des titres d’autres éditeurs. Les titres de Halo, Destiny 2 et Telltale ont fait le saut vers xCloud en janvier.

Microsoft a déclaré qu’il n’avait “aucun plan” pour les jeux exclusifs à son service xCloud. Le bêta-test a été lancé au Canada au début de 2020.

Le Big M teste également son service de streaming sur PC maintenant en interne.

EA travaille également sur sa propre technologie de streaming. Fin 2018, la société a dévoilé son schéma Project Atlas, mais il semble que ce soit plus pour s’assurer que ses jeux fonctionnent bien lorsqu’ils arrivent sur d’autres plateformes de streaming. Un test pour le projet Atlas a été lancé en septembre 2019.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.