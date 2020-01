Microsoft annonce comment il fera sa part pour sauver la planète du changement climatique

Le géant de la technologie Microsoft a annoncé un nouveau plan audacieux pour faire sa part pour sauver la planète au milieu des préoccupations croissantes concernant le changement climatique. Il y a deux points clés à retenir de cette annonce, la première étant que Microsoft prévoit de devenir «carbone négatif» d’ici 2030. D’ici 2050, le fabricant de Xbox vise également à éliminer tout le carbone qu’il a créé en tant qu’entreprise depuis sa fondation en 1975.

Le «programme agressif» de Microsoft prévoit de réduire les émissions de carbone de ses sources directes et de la chaîne d’entreprises avec laquelle il travaille pour créer ses différents produits. Microsoft a déclaré qu’il allait créer un “fonds d’innovation climatique” d’un milliard de dollars pour aider à ces efforts, et les progrès sur tous les fronts seront détaillés dans un rapport annuel sur la durabilité environnementale.

“Nous devons commencer à compenser les effets néfastes du changement climatique, et c’est de cela que nous sommes ici pour parler aujourd’hui”, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella. “Le consensus scientifique est clair. Le monde est aujourd’hui confronté à une crise carbone urgente. Si nous ne limitons pas les émissions et que les températures continuent de grimper, la science nous dit que les résultats seront dévastateurs.

“Chacun de nous va devoir prendre des mesures, et cela inclut les entreprises. Aucune entreprise ne peut résoudre ce macro-défi à elle seule, mais en tant qu’entreprise technologique mondiale, nous avons une responsabilité particulière de faire notre part. C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui annonçant un nouveau plan ambitieux pour contribuer à la durabilité de notre planète. “

Le carbone négatif, selon la définition de Microsoft, signifie qu’une entreprise élimine plus de carbone qu’elle n’en crée chaque année. “Bien qu’il soit impératif de continuer à éviter les émissions et que ces investissements restent importants, nous constatons un besoin aigu de commencer à éliminer le carbone de l’atmosphère, ce que nous pensons pouvoir aider à catalyser grâce à nos investissements”, a déclaré Microsoft.

Microsoft a déclaré qu’il envisageait d’utiliser les “meilleures données scientifiques disponibles et les mathématiques les plus précises” pour prendre ses décisions concernant la durabilité. La société a déclaré qu’elle prévoyait également d’adopter diverses mesures pour aider ses fournisseurs et ses clients à devenir plus informés sur les meilleures pratiques en matière de réduction de leur empreinte carbone. En outre, Microsoft utilisera sa plate-forme comme l’une des plus grandes entreprises du monde pour travailler avec des politiciens et d’autres agences afin d ‘”accélérer les opportunités de réduction et d’élimination du carbone”.

Enfin, Microsoft a déclaré qu’il créera de nouvelles opportunités pour ses employés afin de contribuer à l’ambition globale de l’entreprise de réduire son empreinte carbone. Microsoft est l’un des plus grands employeurs de la planète Terre, car il compte près de 150 000 employés dans le monde.

Microsoft produit 825 000 consoles de jeux Xbox neutres en carbone dans le cadre d’un programme pilote qui représente les premières consoles de jeux de l’histoire à porter cette désignation. “Nous aimons les Xbox, mais nous savons tous qu’une Xbox ne fonctionne que lorsqu’elle est branchée et qu’elle utilise de l’électricité”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un communiqué.

Quant à Sony, la société a déclaré que la PlayStation 5 serait plus respectueuse de l’environnement.

Vous pouvez visiter le site Web de Microsoft pour voir une ventilation détaillée de la façon dont la société va réduire son empreinte carbone.

En 2019, les Nations Unies ont annoncé une initiative appelée “Playing for the Planet”, qui a vu des géants du jeu comme Microsoft, Sony, Ubisoft et Niantic annoncer leur intention de travailler ensemble pour trouver les meilleures pratiques pour réduire l’impact environnemental du jeu vidéo industrie. Nintendo est absent de l’alliance, mais la société gère déjà un comité de l’environnement au siège de la société au Japon, tandis que chacune de ses filiales à l’étranger a ses propres comités qui étudient l’impact environnemental dans leurs régions.

Au total, les efforts entrepris par les 21 sociétés de jeux devraient se traduire par une “réduction de 30 millions de tonnes des émissions de CO2 d’ici 2030”. De plus, «des millions» d’arbres seront plantés, tandis que les sociétés de jeux adopteront des pratiques pour faire mieux dans les domaines de la «gestion de l’énergie, de l’emballage et du recyclage des appareils».

Un chercheur australien tente d’analyser davantage l’impact sur l’impact environnemental de l’industrie du jeu vidéo et d’apprendre ce que les développeurs de jeux pensent du changement climatique et de la durabilité.