Microsoft annule sa présence au GDC 2020 en raison de l’alerte coronavirus

Une autre entreprise qui s’ajoute à une liste de victimes avec des noms comme PlayStation, Kojima Productions ou Facebook.

Les victimes se poursuivent dans les foires et conférences de jeux vidéo, et tout cela à cause du coronavirus. Après avoir déclaré l’état d’urgence à San Francisco pour ce virus, leConférence des développeurs de jeux 2020a commencé à recevoir des pertes de sociétés importantes telles queMicrosoft, que vous venez de confirmerson absence de cette conférence.

Par le biais de sa division Microsoft Game Stack, la société Redmond a annoncé quene pas être présent au GDC 2020, au moins physiquement. Et tout cela à cause du coronavirus: “Après avoir soigneusement examiné les recommandations des autorités sanitaires mondiales, et par précaution,nous avons pris la difficile décision de ne pas participer à la Game Developers Conference 2020à San Francisco.Santé et sécuritéde nos joueurs, développeurs, employés et collaborateurs dans le mondeC’est notre priorité absolue. Surtout quand tout le monde connaît des risques de santé croissants associés au coronavirus. “

Bien que l’entreprise ne soit pas physiquement présente au salon,la déclaration promet qu’ils feront une couverture numérique en directdes événements qu’ils ont prévus, entre le 16 et le 18 mars. Ainsi, Microsoft promet des nouvelles concernantservices cloudet les technologies de développement, ainsi quediscussions de conceptionet le développement de jeux vidéo, ousur le matériel nouvelle génération, avec la présence d’équipes Xbox Game Studios telles que Double Fine, inXile, Compulsion, Rare, Obsidian et Undead Labs.

Pour le moment, on ne sait pas si ce retrait affecte l’événement qu’ID @ Xbox organise habituellement dans la ville, axé sur les jeux indépendants. En tout cas,l’alerte pour le virus COVID-19continue de faire des victimes dans l’industrie, et les conférences de ces mois ont déjà perdu plusieurs sociétés telles que Capcom, Square Enix et Electronic Arts, ainsi que certaines personnalités telles que Hideo Kojima ou Sony lui-même, qui n’est pas présent ici ou en PAX East ce week-end.

