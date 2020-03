Microsoft, Bungie, Facebook et Google demandent aux employés de travailler à distance en raison

Microsoft et Bungie ont demandé à leurs employés de travailler à domicile en raison du coronavirus.

Comme révélé dans un blog de l’entreprise, Microsoft CDO Kurt DelBene a offert des conseils à tous les employés pour réduire le risque d’infection.

Pour les employés qui n’ont pas besoin d’être au bureau, il est recommandé que le personnel de Seattle travaille à domicile. À l’échelle mondiale, Delbene a recommandé aux employés d’éviter de se rendre sur les campus de Puget Sound et de Bay Area.

“Conformément aux directives du comté de King, nous recommandons à tous les employés qui sont dans un travail qui peut être fait à domicile de le faire jusqu’au 25 mars”, a déclaré DelBene.

“La prise de ces mesures assurera votre sécurité et rendra également le lieu de travail plus sûr pour ceux qui doivent être sur place.”

Actuellement, deux employés de Microsoft ont contracté le coronavirus tel que rapporté par CNBC.

“Les experts locaux de la santé ont déterminé que cette personne n’avait aucun contact connu avec d’autres employés lorsqu’elle était infectée et, sur cette base, il n’y a aucun risque pour ceux qui travaillent chez LinkedIn à partir de ce cas”, a déclaré un porte-parole de LinkedIn.

«Nous faisons tout notre possible pour soutenir notre collègue et continuerons de faire de la santé et de la sécurité de nos employés, clients et partenaires notre priorité absolue, en travaillant en étroite collaboration avec les responsables de la santé publique dans le monde.»

Bungie a également pris des mesures pour que ses employés travaillent à domicile. Tous les employés du monde entier travaillent désormais à distance.

Dans une mise à jour du site, le développeur Destiny a confirmé qu’il avait activé une infrastructure de travail à distance pour ses employés. Il permet à tous les membres du personnel de poursuivre leur travail et de rester en contact.

La société a conçu sa nouvelle politique d’une manière qui lui permettra de “réagir aux changements rapides en fonction des nouvelles”.

“Aujourd’hui, nous avons activé cette infrastructure et cette politique de travail entièrement à distance pour tous les employés de Bungie à travers le monde, dans le but de donner la priorité à la sécurité de nos employés et de continuer à développer et à proposer un jeu que nous aimons pour notre communauté”, a déclaré Bungie.

«Pour accompagner cette politique, nous avons déployé des solutions techniques permettant à tous les employés de maintenir la communication entre eux, ainsi que de continuer à travailler sur le développement et à maintenir les fonctions essentielles au jeu tout en travaillant à distance.

“Notre objectif est de continuer à façonner l’univers de Destiny en constante évolution, tout en rendant ces efforts en coulisse pour que tout fonctionne correctement invisible pour nos fans. Bien qu’il soit possible que ce changement affecte notre cadence de correction à court terme , nous veillerons à tenir les joueurs informés de ces horaires autant que possible. “

Selon ., Facebook et Google ont conseillé aux membres du personnel de San Francisco de travailler à domicile en raison de problèmes épidémiques.

Facebook a affirmé qu’il “recommandait fortement que tous les employés de la région de la Baie et le personnel occasionnel travaillent à domicile à partir de vendredi”.

Un porte-parole de la société – Anthony Harrison – a déclaré à . que la décision avait été prise “sur la base des conseils du comté de Santa Clara jeudi”.

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré que l’épidémie de COVID-19 pourrait conduire de plus en plus d’entreprises à faire travailler leur personnel à distance.

Le coronavirus a fait des ravages dans l’industrie. Plusieurs entreprises se sont retirées de divers événements. Le mois dernier, GDC 2020 a été annulé.

Bien que Los Angeles entre dans l’état d’urgence, l’E3 est toujours prêt à aller de l’avant. Cependant, Iam8bit s’est retiré de l’événement.