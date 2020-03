Microsoft compare la taille de la Xbox Series X à celle d’un réfrigérateur

Si vous êtes de ceux qui croient que la taille est importante, alors vous étiez sûrement préoccupé par la taille de la Xbox Series X, la nouvelle console Microsoft. Jusque-là, on ne savait rien de ses dimensions, mais après la vague d’informations que nous avons reçues aujourd’hui, Microsoft a confirmé que la Xbox Series X sera beaucoup plus petite qu’un réfrigérateur et seulement quelques centimètres plus grande qu’une banane.

Par le biais du compte Xbox officiel, Microsoft a indiqué à ses abonnés que la Xbox Series X mesurera 30,1 centimètres; 15,1 centimètres de large et 15,1 centimètres de long, confirmant ainsi qu’il s’agit d’un prisme rectangulaire.

Si vous ne dimensionnez pas cela, il peut être utile de le comparer avec des objets du quotidien. Le même compte Xbox a partagé une autre image dans laquelle un réfrigérateur est utilisé comme référence de la même manière que la Xbox Series X. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le réfrigérateur est beaucoup plus grand que la console de nouvelle génération, à 76,2 cm de long, 63,5 cm de large et 177,8 cm de haut.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le nouveau contrôle ne sera pas aussi gros que la console, mais il aura de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Pourquoi un réfrigérateur a-t-il été utilisé comme référence?

Cela est évident pour ceux qui ont regardé les nouvelles de la nouvelle console Microsoft, mais si vous êtes de ceux qui ne l’ont pas fait, sachez que Microsoft a utilisé un réfrigérateur comme référence après la similitude que les fans ont trouvée entre les Xbox Series X et un réfrigérateur lors de sa révélation en décembre dernier.

Peu de temps après, les joueurs ont lié la conception de la console à celle d’un réfrigérateur, et les ensembles de consoles virales ont été conçus pour doubler cet appareil dans les images de la cuisine, comme celui ci-dessous.

La Xbox Series X sera plus grosse qu’une banane

Au-delà de cette curieuse référence, Austin Evans, youtuber de technologie renommée, a eu l’occasion d’interagir avec la console et a partagé une image comparative de la taille de la console par rapport à une banane.

Cette fois, aucun détail n’a été donné sur les dimensions du fruit, mais à en juger par l’image, il est mature, il devrait donc être compris entre 15 et 17 cm. Nous vous laissons la comparaison ci-dessous.

Comme vous pouvez l’imaginer, la communauté était chargée de pousser le moment comique plus loin.

Maintenant que vous avez vu ces comparaisons, dites-nous, avez-vous une meilleure idée de la taille de la Xbox Series X? Pensez-vous que les dimensions sont suffisantes pour abriter autant de puissance technologique? Dites-le nous dans les commentaires.

Aujourd’hui dans la matinée, Microsoft a confirmé de nombreux détails sur la Xbox Series X, tels que la forme de stockage externe et les améliorations qu’elle offrira pour les jeux de prochaine génération.

La Xbox Series X arrivera au cours de la saison des fêtes de cette année. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

