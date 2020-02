Microsoft confirme la cible de 12 téraflop pour la Xbox Series X

Nous en savons maintenant un peu plus sur le contenu de la Xbox Series X.

Microsoft vient de décrire un certain nombre de détails techniques pour Xbox Series X. Dans un article de blog, le titulaire de la plateforme a révélé un aperçu des spécifications de la Xbox Series X et certaines de ses caractéristiques uniques.

Tout d’abord, la société a confirmé que le GPU Xbox Series X cible 12 TFLOPS de puissance de calcul, en ligne avec la récente fuite AMD. Le GPU est basé sur AMD RDNA 2 l’architecture, et le CPU est construit sur Zen 2. La Xbox Series X prend en charge jusqu’à 120 ips.

La société affirme que le GPU est deux fois plus puissant que la Xbox One X et plus de huit fois celui de la Xbox One d’origine. Mais Microsoft ne se contente pas de le proposer uniquement sur le plan matériel; le titulaire de la plateforme investit également dans un certain nombre de technologies logicielles qui devraient lui donner un avantage.

La publication d’aujourd’hui confirme à la fois l’ombrage à taux variable (VRS) et DirectX accéléré par matériel tracé laser. Le premier permet au GPU de se concentrer sur le traitement de ce qui est réellement à l’écran et de gérer intelligemment les ressources. Ce dernier confirme que le lancer de rayons sera en effet alimenté par le matériel via DirectX, tout comme la PS5.

Grâce à l’ajout de la SSD, La Xbox Series X vous permet de suspendre plusieurs jeux à la fois et de reprendre n’importe lequel d’entre eux instantanément, une mise à niveau par rapport à l’implémentation actuelle. Les jeux devraient également être plus réactifs sur Xbox Series X en raison de l’entrée de latence dynamique de Microsoft (DLI), qui réduit la latence d’entrée du contrôleur sans fil grâce à un protocole sans fil exclusif.

Cela est encore amélioré avec l’arrivée de HDMI 2.1, une norme qui propose à la fois le mode de faible latence automatique (ALLM) et taux de rafraîchissement variable (VRR), ce qui élimine le déchirement des jeux pris en charge et garantit que les téléviseurs activent toujours le «Mode Jeu» chaque fois qu’une Xbox Series X est connectée.

Loin des fonctionnalités matérielles et logicielles, la Xbox Series X utilisera les Livraison intelligente un service. En bref, cela garantit que les joueurs n’obtiennent que la version du jeu que leur console peut jouer. Halo Infinite, par exemple – qui sortira sur la Xbox One de base jusqu’à la Xbox Series X – utilisera cette fonctionnalité.

Dans ce cas, il vous suffit de acheter un seul exemplaire d’Infinite et votre console téléchargera automatiquement la version adaptée au matériel. Microsoft a confirmé que tous les jeux exclusifs prendraient en charge la livraison intelligente, et la technologie est disponible pour les éditeurs tiers comme choix.

Comme prévu, le Xbox Game Pass continuera sur Xbox Series X. Les futurs jeux propriétaires seront également lancés le jour et la date du service, y compris Halo Infinite.

Pour ce qui est de rétrocompatibilité, Microsoft a confirmé que les jeux Xbox One existants, y compris la Xbox 360 à compatibilité ascendante et les jeux Xbox originaux, joueront et seront encore meilleurs sur Xbox Series X grâce à son matériel supérieur.

Plus de détails seront annoncés au cours des prochains mois, conduisant à l’E3.