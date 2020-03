Microsoft confirme les problèmes Xbox LIVE dès maintenant

Compte tenu des mesures qui ont été prises au milieu de la crise des coronavirus, en particulier celles de l’isolement pour lutter contre la propagation de la maladie, les jeux vidéo ont représenté l’une des meilleures options pour les rendre plus agréables et divertissants de nos jours. Ce serait terrible si les plateformes en ligne tombaient en ce moment, non? Eh bien, encore une fois, Xbox LIVE a enflammé les joueurs en raison des problèmes qu’il a rencontrés pendant quelques minutes.

Au moyen d’une publication sur le compte d’assistance officiel Xbox sur Twitter, Microsoft a confirmé l’existence de problèmes sur Xbox LIVE, en particulier les systèmes de connexion et de mise en relation, qui, comme vous le savez, sont utilisés pour équilibrer les expériences sur ligne de certains jeux afin que la compétition soit entre utilisateurs de niveau similaire. Selon la publication, les responsables de la plateforme enquêtent sur ce qui se passe et la seule chose qui a été demandée jusqu’à présent est que nous restions à jour pour plus de détails.

Nous comprenons que certains utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs lors de la connexion ou de la création de correspondance sur Xbox Live, et nous enquêtons actuellement. Veuillez revenir ici pour plus de détails.

– Prise en charge Xbox (@XboxSupport) 15 mars 2020

Après la confirmation des problèmes sur Xbox LIVE, les utilisateurs n’ont pas tardé à manifester leur mécontentement car de nos jours les jeux vidéo ont été la possibilité de faire face, d’une certaine manière, aux mesures qui ont été prises pour l’avancement du coronavirus. Il convient de mentionner que l’ambiance n’est pas la meilleure sur Xbox LIVE, car il y a quelques jours, la plate-forme présentait des problèmes similaires.

Coronavirus si puissant qu’il a infecté xbl 💀

– Pintexx ➐ (@Pintexxz) 15 mars 2020

Restez informé, à LEVEL UP.

Source

.