Microsoft connaît une augmentation de 775% de la demande de cloud pendant la pandémie de santé mondiale

Par Emily Gera,

Dimanche 29 mars 2020 19:46 GMT

Microsoft connaît une forte augmentation de la demande pour ses services cloud tout au long de cette période de verrouillage mondial en raison de COVID-19.

Le géant de la technologie a confirmé une augmentation de 775% «dans les régions qui ont imposé une distance sociale ou un abri en place», avec un pic dans tout, du Xbox Live au service de réunion numérique Microsoft Teams au bureau virtuel Windows.

“En réponse aux autorités sanitaires soulignant l’importance de la distance sociale, nous avons constaté une augmentation de l’utilisation des services qui prennent en charge ces scénarios, notamment Microsoft Teams, Windows Virtual Desktop et Power BI”, lit un article sur le blog officiel Microsoft Azure.

Les services Xbox Live sont “surveillés activement … pour nous assurer que nous optimisons les services pour les joueurs du monde entier”, poursuit le message.

“Dans le même temps, nous prenons des mesures proactives pour planifier les périodes de forte utilisation, ce qui comprend la prise de mesures prudentes avec nos partenaires de publication pour fournir des activités à plus large bande passante comme les mises à jour de jeux pendant les heures creuses.”

“Pour rationaliser la modération et assurer la meilleure expérience pour notre communauté, nous apportons de petits ajustements”, ajoute une déclaration du support Xbox. “Nous avons temporairement désactivé la possibilité de télécharger des photos de joueurs, des photos de club et des arrière-plans de club personnalisés.” Pour l’instant, les gamerpics Xbox personnalisés existants continueront de fonctionner, mais Microsoft est en train d’alléger la charge de son équipe de modération devant vérifier les nouveaux téléchargements pendant cette période.

Avec plus de personnes restant à la maison au milieu de la fermeture de la pandémie, de nombreux services de jeux en ligne ressentent la pression. Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, Steam connaît un nombre record d’utilisateurs en ligne et de joueurs en jeu – un nouveau record d’utilisateurs en ligne de 20 millions, avec 6,2 millions en jeu.

