Microsoft dévoilera de nouveaux détails la semaine prochaine

La Game Developers Conference, la convention annuelle des développeurs de jeux vidéo, a reporté son édition 2020 en raison du coronavirus. Bien sûr, cette situation a nui aux plans d’un grand nombre d’entreprises, dont Microsoft. Redmond était destiné à révèlent de nouveaux détails sur la Xbox Series X, et bien qu’ils ne puissent plus profiter de l’exposition de l’événement susmentionné, ils se tourneront maintenant vers Internet pour maintenir leur agenda.

Le stream aura lieu le 18 mars à 16h00 en Espagne et à 9h00 au Mexique

Microsoft a annoncé que la prochaine 18 mars (16h00 d’Espagne et 09h00 du Mexique), coïncidant avec la semaine au cours de laquelle le GDC 2020 aura lieu, célébrera “Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming”, un diffusion en direct pour parler de sa console nouvelle génération et de sa plateforme de jeux vidéo en streaming. En outre, ils offriront une conférence sur les dernières nouvelles de DirectX, telles que Ray Tracing qui est sur toutes les lèvres aujourd’hui.

Bien que la société n’ait pas précisé les problèmes spécifiques qu’elle va discuter de sa console, ce seront sûrement des données purement techniques. N’oublions pas que le GDC est un événement dans lequel, principalement, les technologies qui rendent les jeux vidéo possibles, qu’ils soient logiciels ou matériels, sont discutées. Bien que Microsoft ait déjà avancé suffisamment d’informations sur la Xbox Series X, il reste encore quelques inconnues non résolues.

Jusqu’à présent, on sait que la console intégrera un processeur AMD Zen 2 (7 nm) avec architecture RDNA 2 personnalisé par Microsoft lui-même. Le GPU, quant à lui, offrira une puissance allant jusqu’à 12 téraflops, doublant ainsi les performances de la Xbox One X – 8 fois plus que la Xbox One d’origine. Un autre fait important est que le Ray tracing Il sera accéléré par le matériel, une solution que Nvidia propose déjà dans ses dernières cartes graphiques (série RTX).

Sony, en revanche, ne semble pas avoir d’événement pour faire avancer les informations du Playstation 5. Japon garder le secret de nombreux détails doutent de la proposition, une position qui a commencé à susciter des inquiétudes parmi ses millions de followers. Cependant, la société a récemment noté que son calendrier publicitaire ne souffrait d’aucune sorte de revers.

