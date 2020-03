Microsoft diffusera son contenu GDC après l’annulation de l’émission

Le géant des logiciels et des jeux Microsoft a déclaré qu’il diffuserait le contenu qu’il devait diffuser au GDC de cette année.

Sur Twitter (ci-dessous), le compte Game Stack de la société a déclaré qu’il montrerait ses sessions les 17 et 18 mars, avec du contenu sur la façon de rendre ses jeux plus accessibles, LiveOps et comment Rare a créé son service Sea of ​​Thieves. Ceux-ci commencent à 10h PT (17h GMT) et le programme complet peut être vu ci-dessous.

# GDC20 a été reporté, mais nos sessions n’ont pas pu être suspendues. Préparez-vous pour #GameStackLive, en streaming en direct du 17 mars au 18 mars. Obtenez plus d’informations aujourd’hui: https://t.co/nPIfIKDphk pic.twitter.com/WSIMbjQN80

– Microsoft Game Stack (@MSFTGameStack) 9 mars 2020

Cela fait suite à l’organisateur du salon UBM reportant le GDC 2020 en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus COVID-19. C’est l’un des nombreux événements qui ont été annulés en raison du virus, notamment Eve Fanfest du PCC, SXSW 2020 et Minecraft Festival.

L’E3 2020 devrait également se poursuivre, mais l’organisme professionnel Entertainment Entertainment Association a déclaré qu’elle gardait un œil sur la situation.

Pendant ce temps, Microsoft, Bungie, Facebook et Google ont demandé à leurs employés de travailler à domicile pour aider à stopper la propagation du coronavirus COVID-19. Le PDG de Take-Two Strauss Zelnick a déclaré que cela pourrait provoquer un changement dans la réflexion sur le travail à distance.