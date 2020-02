Microsoft dit qu’il pourrait ne pas atteindre ses objectifs financiers en raison du coronavirus

Le géant du logiciel Microsoft a déclaré qu’il est probable qu’il n’atteindra pas son objectif de revenus pour son troisième trimestre.

Cela est dû au fait que son entreprise est affectée par l’épidémie de coronavirus qui se propage actuellement dans le monde. La zone spécifiquement désignée comme étant touchée était le segment “More Personal Computing” de la firme Xbox, qui devait rapporter entre 10,75 milliards de dollars et 11,15 milliards de dollars pour la période de trois mois.

Le Big M a déclaré que son pipeline en Chine avait été affecté par la situation sanitaire.

La société n’a pas encore mentionné son activité de jeux, Microsoft affirmant que d’autres domaines de son activité ne sont pas affectés.

“Le 29 janvier, dans le cadre de notre appel de résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2020, nous avons publié des prévisions de revenus trimestriels pour notre secteur informatique plus personnelle entre 10,75 $ et 11,15 milliards de dollars, qui comprenaient une fourchette plus large que d’habitude pour refléter l’incertitude liée à la santé publique. situation en Chine “, a indiqué un communiqué de presse.

“Bien que nous voyions une forte demande Windows conforme à nos attentes, la chaîne d’approvisionnement revient à un fonctionnement normal à un rythme plus lent que prévu lors de notre appel de résultats du T2. Par conséquent, pour le troisième trimestre de l’exercice 2020, nous ne vous attendez pas à respecter nos recommandations relatives au segment Plus d’informatique personnelle, car les OEM et Surface Windows sont plus négativement touchés que prévu.