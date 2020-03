Microsoft et Bungie adoptent des politiques de travail à domicile en réponse au coronavirus

Photo: Stephen Brashear (.)

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours a frappé l’industrie du jeu vidéo de manière majeure, entraînant notamment le report de la Game Developers Conference la semaine dernière. En réponse à la propagation du virus dans le comté de King à Washington, Microsoft et Bungie, qui ont tous deux des bureaux dans la région, ont décidé de mettre en place des politiques de travail à domicile afin de garantir la sécurité de leurs employés.

Dans un message envoyé hier, le vice-président exécutif de Microsoft, Kurt DelBene, a encouragé les employés des bureaux de Redmond et de la région de la société à travailler de chez eux jusqu’au 25 mars si possible. Les rôles qui nécessitent un travail sur site, comme dans les centres de données et les magasins, ne sont pas inclus dans ce plan, mais il existe des exceptions pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans, enceintes ou autrement à risque en raison de problèmes de santé sous-jacents.

Microsoft “continuera de mettre en œuvre les directives du CDC pour le nettoyage et la désinfection” de ces sites, a déclaré DelBene.

Bungie, dont le siège social est situé à Bellevue, Washington, a emboîté le pas aujourd’hui avec une déclaration qui lui est propre. Avec la menace de croissance des coronavirus dans la région, Bungie dit avoir mis en place une «infrastructure de travail à distance» pour assurer la sécurité des employés et maintenir le développement, en particulier sur Destiny 2 et son prochain contenu téléchargeable.

«L’approche de Bungie face à l’épidémie de COVID-19 est conçue pour réagir aux changements rapides que dictent les nouvelles, y compris la façon dont nous finirons par réintégrer les employés dans nos bureaux locaux une fois la menace du virus réduite», indique le communiqué de Bungie. «Bien que ce soit un grand changement pour Bungie, nous considérons le défi comme une opportunité d’étendre notre capacité à créer et à offrir le même type d’expériences de jeu de qualité que nous avons toujours d’une manière nouvelle. Soyez bien, prenez soin de vous et rendez-vous en ligne. »

Cette nouvelle politique de travail à domicile s’étend à tous les employés de Bungie, mais le studio ne prévoit aucun changement à la sortie des extensions de Destiny 2 Season of the Worthy le 10 mars et Trials of Osiris le 13 mars.

Le comté de King, situé dans le centre de Washington, comprend certaines des plus grandes villes de l’État, notamment Seattle, Bellevue, Kent et Redmond. Depuis l’arrivée du coronavirus dans la région, 31 personnes ont été infectées et neuf sont décédées.

Kotaku a contacté les sociétés Nintendo et Valve de la région de Seattle pour savoir comment elles envisagent de faire face à l’épidémie de coronavirus du comté de King dans leurs bureaux respectifs à Redmond et Bellevue.

