Microsoft et Ubisoft envisagent des événements numériques pour remplacer E3

Dans le sillage de l’annulation du salon E3 de LA, un certain nombre d’éditeurs étudient des alternatives.

Microsoft et Ubisoft envisagent d’organiser des événements numériques au lieu des conférences qu’il organise normalement lors de l’événement. S’adressant à Kotaku, Microsoft a déclaré que c’était le plan pour le côté Xbox des choses.

«L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir. “

Pendant ce temps, Ubisoft examine également une expérience numérique pour remplacer sa conférence de presse.

“La santé et le bien-être de nos équipes, de nos joueurs et de nos partenaires sont notre priorité absolue. Alors, même si nous sommes déçus, nous soutenons pleinement la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020”, a déclaré la firme française à Kotaku.

“L’E3 est et continuera d’être un moment où nous nous rassemblons en tant que communauté et partageons notre amour des jeux. Nous explorons d’autres options pour une expérience numérique qui nous permettra de partager toutes les nouvelles passionnantes que nous avons prévues.”

Electronic Arts a déclaré qu’il gardait un œil sur la situation pour son événement EA Play qui se déroule en parallèle avec l’E3.

“Nous avons continué de suivre de très près les développements des coronavirus dans le monde”, a déclaré la société.

“De toute évidence, la situation évolue de jour en jour, et nous avons examiné comment cela changera nos plans pour EA Play 2020. Nous partagerons plus bientôt.”