Microsoft et Valve vont collaborer avec HP pour créer une visionneuse VR ambitieuse

Le fait que Microsoft ne souhaite pas apporter la réalité virtuelle à ses consoles ne signifie pas que l’entreprise ne travaille pas sur cette technologie. Comme le test le plus récent est un projet intéressant de HP qui se développe également avec Valve.

Cette collaboration vient d’être annoncée sur la page officielle HP, qui révèle que ces 3 sociétés travaillent ensemble pour développer un visualiseur de réalité virtuelle “nouvelle génération”. Il convient de souligner que, à en juger par la description du produit et les premières images, ce sera principalement de HP, avec l’aide de Valve et Microsoft.

La visionneuse HP essaiera d’être la nouvelle norme en VR

Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le visualiseur de réalité virtuelle HP de nouvelle génération offrira une expérience plus immersive, confortable et compatible que la génération précédente. C’est le nouveau standard en VR », lisez la description sur la page HP.

Comme si cela ne suffisait pas, ce visualiseur de réalité virtuelle a déjà une page sur Steam et vous pouvez y jeter un œil plus approfondi sur l’appareil, bien que peu de détails soient donnés à ce sujet.

Cette association est intéressante, compte tenu du fait que Valve a déjà son produit spécialisé dans la réalité virtuelle, donc pour beaucoup, il peut sembler étrange qu’elle soit impliquée dans le développement d’un autre appareil avec cette technologie.

Aucune des 3 entreprises n’a donné plus d’informations à ce sujet, donc rien n’est connu sur leur catalogue d’applications qui seront prises en charge ou avec quelles plateformes il sera compatible; cependant, il est très probable que ce soit avec Steam, étant donné que Valve fait partie de cette alliance. Nous vous tiendrons informés, en attendant, nous vous laissons avec la vidéo de révélation.

Maintenant que vous avez testé le nouveau visualiseur de réalité virtuelle HP, dites-nous quelle est votre opinion sur cette alliance? Pensez-vous que ce sera un produit essentiel dans le domaine de cette technologie?

