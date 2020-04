Microsoft explique comment la puissance de la Xbox Series X fonctionnera

Dans la dernière Inside Xbox, Microsoft en a profité pour parler de sa prochaine console, la Xbox Series X. Les spécifications du système sont déjà connues, mais il y a encore des choses à montrer, comme la manière dont la puissance de ces données est traduite dans la pratique. .

Il y avait une section de Inside Xbox où Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes Xbox Series X, était présent pour se souvenir des principales fonctionnalités qui alimenteront le système de prochaine génération.

Selon Ronald, les composants de la Xbox Series X permettront au système de fonctionner de manière stable comme jamais auparavant dans une console, et il a mentionné qu’ils l’avaient conçue en pensant à la combinaison optimale de vitesse, puissance et design.

La qualité visuelle sur Xbox Series X sera sans précédent

De plus, il a parlé des avantages du lancer de rayons. Selon Ronald, c’est le Saint Graal sur PC, mais ils n’avaient pas pu le faire en temps réel. Cette section permettra un meilleur éclairage qui créera des environnements plus immersifs et qui sera ajouté à l’audio 3D. Sur le plan visuel, il a également mis en évidence la technique d’ombrage de rayons variables, dont les développeurs peuvent profiter pour prêter attention à plus de détails graphiques en cas de besoin sans sacrifier les performances globales du système.

Par la suite, il a été question de la fonction de redémarrage rapide, avec laquelle les joueurs pourront reprendre leur jeu là où ils l’avaient laissé. C’est l’un des ajouts les plus importants, selon Ronald, d’autant plus qu’il transforme l’expérience de jeu.

Qu’est-ce que l’architecture de vitesse?

En plus de ce qui précède, le gestionnaire s’est penché sur le fonctionnement de la vitesse sur Xbox Series X. Cette fonctionnalité sera possible grâce au lecteur SSD modifié, avec lequel des niveaux de performances jamais vus auparavant seront atteints. La console aura une unité de décompression qui permettra aux développeurs de représenter de meilleurs scénarios, plus dynamiques et avec une texture exceptionnelle.

Comment fonctionnera le stockage sur Xbox Series X?

Enfin, Ronald a parlé du système de stockage sur ce nouveau matériel. Comme vous vous en souvenez peut-être, la Xbox Series X utilisera des SSD Seagate de 1 To pour étendre le stockage et continuer à profiter des avantages de ce support de stockage. Cependant, il sera possible d’utiliser des disques durs conventionnels, mais avec certaines restrictions.

Le gestionnaire a souligné que bien que l’importance de cette section profite aux SSD, les jeux peuvent également être enregistrés sur un disque dur. Cependant, les titres devront être stockés sur le SSD interne de la Xbox Series X ou l’un des disques externes de Seagate pour être prêts à jouer.

La meilleure chose est que lors de la transmission, une vidéo a été partagée dans laquelle Gears 5 est vu en cours d’exécution sur une Xbox Series X. Nous vous laissons la présentation dédiée à la console.

Que pensez-vous des fonctionnalités de la Xbox Series X? Êtes-vous intéressé par une fonction particulière? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez connaître toutes les annonces faites sur Inside Xbox, nous vous recommandons de vérifier notre couverture.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.