Microsoft explique pourquoi cette récente halo: la mise à jour du MCC était si importante

En mars, le développeur de Halo 343 Industries a publié une gigantesque mise à jour pour Halo: The Master Chief Collection. La mise à jour était de 60 Go, ce qui la rend beaucoup plus grande que certains nouveaux jeux. Certaines personnes ont exprimé leur frustration à ce sujet. Après tout, même une connexion Internet ultra-rapide nécessiterait un certain temps pour télécharger une mise à jour aussi importante.

Le studio a maintenant partagé plus d’informations sur les raisons pour lesquelles cette mise à jour était si importante et sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre en termes de tailles de fichiers à l’avenir. Le directeur du design, Max Szlagor, a déclaré dans un article de blog que le studio essayait toujours de réduire la taille des fichiers, mais ce n’est pas toujours possible.

“Avec une si grande surface de jeu et l’ampleur des changements qui doivent être apportés, cela peut les rendre assez importants”, a déclaré Szlagor. “Chaque fois que les fichiers de données de jeu de base sont mis à jour, cela signifie généralement une mise à jour plus importante. Nous gérons ce processus très soigneusement pour minimiser le nombre de fois que cela se produit. Mais c’est l’une de ces choses qui peuvent survenir.”

Heureusement, Halo: MCC dispose d’un système appelé “Installation intelligente” qui permet aux joueurs de choisir les parties du jeu qu’ils souhaitent télécharger. MCC comprend six jeux différents: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODST et Halo 4. Cette dernière mise à jour de 60 Go était obligatoire pour tout le monde, mais pour les nouveaux joueurs – ou ceux qui désinstaller le MCC pour libérer de l’espace – peut utiliser le système d’installation intelligente pour installer uniquement ce qu’il veut jouer.

Szlagor a déclaré que Microsoft essaiera d’être “aussi attentif que possible” à la taille des mises à jour du Centre multicompte, mais à la fin de la journée, la société ne peut garantir qu’il n’y aura pas d’autres tailles de fichiers massives à l’avenir. “

Call of Duty: Modern Warfare d’Activision a également vu des mises à jour vraiment massives, car la mise à jour de la saison 2 était de 100 Go sur certaines plates-formes. Pour sa part, le développeur Infinity Ward s’est excusé pour la grande taille du fichier et a déclaré que les futures mises à jour pourraient être plus petites.

À mesure que les jeux deviennent de plus en plus sophistiqués et grandissent en termes de portée, la taille des fichiers est susceptible d’augmenter également avec les titres de prochaine génération. Dans cet esprit, la Xbox Series X de Microsoft proposera un stockage extensible, bien que vous deviez acheter une carte propriétaire pour le faire.

Alors que de plus en plus de personnes restent à la maison du travail et de l’école au milieu de la crise du COVID-19, Xbox Live connaît des chiffres «record». Pour aider à atténuer la tension supplémentaire du serveur, Microsoft demande apparemment à ses partenaires de publication de suspendre leurs grosses mises à jour jusqu’aux heures creuses.

