Microsoft explique pourquoi la manette Xbox Series X utilise des piles AA

Par Sherif Saed,

Mardi 31 mars 2020 12:28 GMT

Microsoft a de nouveau choisi d’aller dans une certaine mesure pour décider de la manière dont le contrôleur Xbox Series X sera alimenté.

Lorsque vous travaillez à affiner la conception de la manette Xbox pour Xbox Series X, Microsoft a décidé de s’appuyer à nouveau sur des piles AA pour alimenter le contrôleur, plutôt que sur des piles rechargeables.

Cette décision a été particulièrement choquante pour certains. En partie parce qu’ils voient le manque de batterie rechargeable intégrée du contrôleur comme son seul inconvénient, mais aussi parce que Microsoft ajoute lui-même une batterie rechargeable au contrôleur Elite 2 révisé.

Il s’avère que cet aspect a été largement discuté pendant le développement, mais l’équipe de conception a finalement estimé que la conception actuelle offrait le plus de flexibilité.

“Ce qui revient à parler de joueurs, c’est une sorte de polarisation et il y a un camp fort qui veut vraiment des AA”, a expliqué à Digital Foundry Jason Ronald, directeur associé de la gestion des programmes sur Xbox.

“Donc, donner de la flexibilité est le moyen de plaire aux deux [sets of] les gens… Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne comme sur Elite, [but] c’est une chose distincte. “

Cette décision n’est pas particulièrement surprenante, d’autant plus que Ronald fournit pratiquement la même raison derrière la décision de renoncer aux batteries rechargeables tout au long des Xbox 360 jours.

Pour un tour d’horizon de tous les détails confirmés de la Xbox Series X jusqu’à présent, y compris la comparaison des spécifications avec la PS5, cliquez sur les liens.

