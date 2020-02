Microsoft Flight Simulator disposera de tous les aéroports du monde

Microsoft Flight Simulator est en cours de développement pour faire ses débuts cette année et est en train de devenir un simulateur énorme et ambitieux. Nous le disons parce que non seulement il sera incroyable et très réaliste, mais il inclura également tous les aéroports du monde, ou c’est ce qu’Asobo Studio garantit.

Dans une nouvelle vidéo faisant partie de la Feature Discovery Series, Asobo Studios a révélé que Microsoft Flight Simulator présentera tous les aéroports du monde. Ce qui est génial, c’est que 37 000 d’entre eux ont été conçus manuellement pour ressembler à leurs homologues du monde réel.

À titre de comparaison, les livraisons précédentes de Flight Simulator avaient soumis un maximum de 24 000 aéroports. Cela signifie que le projet Asobo Studios sera le plus ambitieux de toute la série.

Il convient de mentionner que ce fait signifie que Microsoft Flight Simulator disposera d’une grande variété d’aéroports. Ainsi, vous pouvez atterrir dans des endroits allant des grandes villes aux aéroports au milieu de nulle part.

Un autre détail important est que Asobo Studios travaille pour que les aéroports Microsoft Flight Simulator aient plus de vie. Ainsi, lorsque vous les atteindrez, vous verrez des gens y travailler, ainsi que différents véhicules de travail.

Vous pouvez en voir plus à ce sujet dans l’aperçu suivant:

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Vous avez accru votre envie de jouer à Microsoft Flight Simulator? Dites-le nous dans les commentaires.

Dans d’autres nouvelles, nous vous disons qu’un nouveau gameplay de Microsoft Flight Simulator est récemment apparu et semble fantastique. D’un autre côté, sachez que nous pourrions déjà jeter un œil aux cabines de ce jeu.

Microsoft Flight Simulator est en développement pour Xbox One et PC. Nous vous rappelons que sa première devrait avoir lieu cette année. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

.