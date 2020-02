Microsoft Flight Simulator inclura “tous les aéroports du monde”, déclare Asobo

Microsoft Flight Simulator n’est peut-être pas la propriété la plus connue de Xbox, mais il est l’un des plus appréciés de tous ses fans. Le prochain épisode, connu simplement sous le nom de Microsoft Flight Simulator (2020), sera un jalon dans la franchise, car comprendra “tous les aéroports du monde”.

Récemment, les développeurs de jeux, Asobo Studio, ont révélé que ils comprendront plus de 37 000 aéroports dans ce simulateur de vol, bien qu’ils n’aient pas donné le nombre exact. Cela a été réalisé parce que l’équipe de développement a utilisé les données Bing Maps pour collecter et ensuite inclure tous les aéroports du monde dans Microsoft Flight Simulator de la manière la plus authentique possible,

Cependant, tout le monde ne recevra pas la même attention aux détails. Les 80 aéroports les plus joués et les plus fréquentés sont plus détaillés, selon Asobo. Ces aéroports ont des noms officiels pour les voies de circulation et une “définition de surface plus précise”.

Un niveau encore plus élevé, appelé «les aéroports les plus emblématiques» dans la vidéo de développement, ils ont été “arrangés pour atteindre un nouveau niveau de réalisme dans la simulation”. Ces aéroports ont «des bâtiments et des accessoires uniques qui coïncident avec la réalité» et des paysages terraformés qui «nichent [los aeropuertos] dans son environnement réel. “

Microsoft Flight Simulator est arrivé sur PC en 2020. Il n’a pas été révélé quels aéroports seront recréés dans les moindres détails, il sera intéressant de voir si l’aéroport international Benito Juárez de Mexico reçoit ce traitement. Sur des sujets similaires, vous pouvez vérifier nos mains sur le jeu ici.

Via: Microsoft Flight Simulator

.