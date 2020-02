Microsoft Flight Simulator présentera “tous les aéroports du monde”

Par Stephany Nunneley,

Dans le dernier journal de découverte des fonctionnalités de Microsoft Flight Simulator, Sven Mestas, concepteur de jeu en chef d’Asobo Studio, parle des fonctionnalités des aéroports et des aéroports.

Selon Mestas, le précédent Simulateur de vol le titre a simulé plus de 24 000 aéroports. Le nouveau Flight Simulator comprend «tous les aéroports du monde», dont 37 000 aéroports conçus manuellement.

Vous trouverez de petites pistes de brousse et d’îles ainsi que des aéroports internationaux adjacents aux grandes villes couvertes. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des pistes en herbe, en terre et en béton.

La vie est également prise en charge dans chacun des aéroports en fonction de la taille. La vie ambiante a été ajoutée aux parkings, les employés de l’aéroport ont également été inclus et se déplaceront de et vers divers points, les véhicules de service ont maintenant des chauffeurs et les chariots à bagages ont maintenant des travailleurs.

L’attention portée aux détails est impressionnante, et si vous êtes intéressé par le titre de la simulation, vous devriez donner une montre au journal de découverte.

Le dernier aperçu officiel du jeu a montré une accumulation de neige, car la technologie météo du jeu utilise les données réelles de Bing.

Microsoft a commencé à tester le jeu via son programme Insider l’été dernier, et bien qu’il soit sans date de sortie ferme, il semble qu’il y ait de quoi être excité.

