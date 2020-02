Microsoft Game Stack manquera le GDC 2020 à cause du coronavirus

La Game Developers Conference 2020 aura lieu en mars malgré le fait que le monde soit sous contrôle en raison de l’épidémie du coronavirus. C’est pourquoi plusieurs entreprises ont décidé de s’absenter de l’événement. L’un des derniers à le faire est Microsoft, qui a annoncé que son équipe Game Stack raterait l’événement.

À travers une déclaration, Microsoft Game Stack a annoncé qu’il avait pris la décision compliquée de s’absenter de la Game Developers Conference 2020. Ceci comme mesure préventive dans le cas de cas de coronavirus qui émergent dans diverses parties du monde.

«La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires dans toutes les régions du monde est notre priorité. D’autant plus que le monde attend l’augmentation des risques de santé publique liés au coronavirus (COVID-19), a expliqué Microsoft.

Après un examen attentif des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par prudence, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco: https://t.co/PD86eZ6FIN

Microsoft Game Stack a trouvé une alternative numérique pour GDC 2020

Il doit être clair qu’avec cela, Microsoft n’abandonnera pas complètement les plans qu’ils avaient pour GDC 2020. Bien que l’événement manquera physiquement, il aura une présence numérique avec des sessions spéciales pour les développeurs de jeux vidéo.

Lors de cet événement numérique qui se déroulera du 15 au 18 mars, les développeurs pourront découvrir les technologies qu’ils développent. Il parle également de l’évolution de l’industrie, de l’inclusion dans les jeux et du matériel de prochaine génération.

Ce n’est pas tout, car il y aura également des discussions dans lesquelles des membres d’études telles que Mojang, The Coalition, Double Fine, inXile, Compulsion, Rare, Obisian et Undead Labs parleront de la création de leurs projets.

Qu’est-ce que Microsoft Game Stack?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Microsoft Game Stack est une division de Microsoft axée sur un écosystème qui rassemble tous ses outils de développement de jeux. Ainsi, avec Game Stack, les développeurs peuvent profiter de technologies telles que Azure, PlayFab, DirectX, Visual Studios, Xbox LIVE, App Center et Havok.

