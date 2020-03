Microsoft héberge bientôt un livestream Xbox Series X

L’avenir du jeu est proche … (Image: Addicted to Play)

En raison du report de la conférence des développeurs de jeux en raison d’un coronavirus, Microsoft a prévu deux jours de diffusion en direct pour présenter les projets à venir, y compris un créneau horaire dédié à la Xbox Series X.

Rejoignez-nous sur Mixer du 17 au 18 mars où nous diffuserons en direct du contenu que nous avions prévu de partager lors de la Conférence des développeurs de jeux de cette année. À partir de 10h00, heure du Pacifique, le 17, découvrez les dernières technologies de développement de cloud et de jeux de Microsoft.

– Microsoft via la description de l’événement

Microsoft a consacré une heure entière de cet événement à la Xbox Series X et au projet xCloud à 11 h 40. PT le 18 mars. Voir le calendrier complet du flux ci-dessous.

Jour 1 – 17 mars 2020

10:00 Bienvenue dans Game Stack Live! 10:25 Comment la Coalition a construit Gears 5 pour être plus accessible10: 45 Intégration de l’accessibilité dans votre jeu – les directives d’accessibilité Xbox11: 00 Panel: La nature changeante de l’industrie du jeu d’aujourd’hui11: 35 Panel: Comment être intentionnellement inclusif dans la conception de votre jeu12: 15 Qu’est-ce que Microsoft Game Stack? 12: 30 L’importance de LiveOps1: 00 Rare: Construire Sea of ​​Thieves avec une mentalité LiveOps1: 35 Qu’est-ce que cela signifie de diriger un studio de jeu – une conversation avec Turn 102: 00 Maximisez l’impact et la portée de vos jeux indépendants avec le [email protected] équipe

Jour 2 – 18 mars 2020

10:00 Précédemment dans Game Stack Live10: 15 Comment inXile a utilisé l’itération créative pour stimuler le développement de Wasteland10: 40 Panel: Comment les services en ligne définissent la prochaine génération de développement de jeux11:40 Xbox Series X + Project xCloud = Nouveau chapitre dans les jeux12:40 L’étincelle de créativité qui anime Double Fine 1:20 Quoi de neuf dans DirectX: Raytracing, mesh shading, et plus

Cela signifie que de nouveaux détails pourraient être révélés sur la console de nouvelle génération. De plus, tout l’événement sera rempli des plans de Microsoft pour l’avenir du jeu, y compris des discussions sur l’accessibilité Xbox et le développement de jeux de prochaine génération. Consultez l’événement sur le site Web de Microsoft pour plus de détails.

