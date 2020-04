Microsoft introduit le service de streaming Project xCloud en Europe occidentale

Microsoft est sur le point de proposer l’aperçu de Project xCloud à 11 pays d’Europe occidentale.

Comme annoncé dans une mise à jour, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et la Suède auront accès à la fonction de streaming sur les appareils Android.

Les personnes intéressées à essayer l’aperçu peuvent s’inscrire pour avoir une chance d’y accéder maintenant. Le Canada a eu accès à la version bêta plus tôt cette année.

“Cela a été dit trop de fois, mais il est vrai que nous vivons à une époque sans précédent en raison de la pandémie mondiale de COVID-19”, a déclaré la directrice générale et chef de produit de Project xCloud, Catherine Gluckstein.

“Ici, sur Xbox, nous comptons sur nos produits pour apporter de la joie et de la connexion à tout moment et en particulier pendant ces semaines et ces mois où l’on nous demande de rester à la maison. Nous savons que nous sommes ensemble et le soutien que nous pouvons en fournir un un autre est d’une importance cruciale plus que jamais.

“Phil Spencer a souvent parlé de ce qu’il considère comme le pouvoir unique des jeux pour rassembler les gens, pour divertir, pour inspirer et pour se connecter. Nous croyons tous que dans nos circonstances actuelles, c’est encore plus vrai, et nous espérons que la liberté de découvrir et jouer avec Project xCloud apporte encore plus de joie et de connexion. “

Plus tôt ce mois-ci, des titres EA tels que Les Sims 4 ont été ajoutés au service de streaming. Microsoft a commencé les tests pour Project xCloud en octobre 2019, à l’époque, quatre titres propriétaires étaient disponibles – Halo 5, Killer Instinct, Gears 5 et Sea of ​​Thieves.

Le mois suivant, 50 autres titres ont été ajoutés, dont divers jeux tiers. Ceux qui ont accès au service ont eu droit à Destiny 2, aux titres de Telltale et à Halo en janvier.

Actuellement, Microsoft teste son service de streaming en interne pour PC.

