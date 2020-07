Microsoft lance un contrôleur inspiré de SNES pour Project xCloud

Microsoft a annoncé un nouveau télécommande pour votre service de jeu Project xCloud. La particularité n’est pas qu’il peut se connecter à votre mobile pour jouer à Halo Infinite ou Gears 5, mais que son le design est inspiré de la Super Nintendo, l’une des consoles les plus emblématiques.

L’appareil est un collaboration entre Microsoft et 8BitDo, la célèbre société de périphériques spécialisée dans les conceptions de contrôle rétro pour tous les types de consoles. Le nouveau modèle Xbox est basé sur le SN30 Pro, l’un de ses contrôles les plus populaires, compatible avec les smartphones, les ordinateurs et la Nintendo Switch.

La différence réside dans la finition et son objectif. Le SN30 Pro Xbox Edition Il est conçu pour lire les titres Project xCloud sur votre mobile. Le contrôleur est livré avec un support pour smartphone et possède tout ce dont vous avez besoin pour profiter du service de jeu en nuage de Microsoft.

Le SN30 Pro est inspiré par le facteur de forme de la manette Super Nintendo d’origine et c’est une évolution du premier modèle sorti pour le [SNES/SFC Classic Edition](SNES / SFC Classic Edition) il y a quelque temps. La principale différence est intégration de deux leviers analogiques et d’une paire de déclencheurs qui sont attachés aux boutons sur le bord supérieur.

Ses dimensions sont de 144 mm x 63,4 mm x 33 mm et il ne pèse que 111 g, ce qui le rend assez pratique pour jouer sur mobile. La conception du clip n’interfère pas avec les déclencheurs et les pare-chocs situés sur le dessus, une erreur courante de certains périphériques pour smartphones.

Étant une édition spéciale, nous trouverons le disposition des boutons d’une télécommande conventionnelle, y compris la maison avec le logo Xbox. En termes de spécifications, il comprend une batterie rechargeable de 480 mAh qui assure 18 heures de jeu avec une charge comprise entre 1 et 2 heures via un port USB-C.

Contrairement au SN30 Pro conventionnel, cette version est uniquement compatible avec les smartphones et tablettes Android. 8BitDo comprend le logiciel Ultimate qui vous permet de remapper les boutons et de régler la sensibilité du déclenchement. La page du produit ne dit pas si elle inclut d’autres fonctionnalités de son frère jumeau, telles que les vibrations ou le turbo.

Le SN30Pro pour Project xCloud sera disponible à partir du 21 septembre à un prix suggéré de 45 $. On ne sait pas s’il inclura des promotions spéciales ou coïncidera avec le lancement du service Microsoft.