Microsoft lancera une édition limitée Xbox One X ‘Cyberpunk 2077’

Microsoft a annoncé un xbox one x édition spéciale inspiré par Cyberpunk 2077. Pour commémorer la sortie prochaine du titre RPG tant attendu, la technologie lancera un console édition limitée avec un design inspiré du thème cyberpunk.

Fonctionnalités de l’édition Xbox One X Cyberpunk 2077 briller dans les autocollants sombresainsi que des panneaux personnalisés et des détails réglés au laser. Le bouton bicolore – gris et argent – il a des boutons rouges et des inscriptions inspirées des graffitis de Night City, le décor fictif du jeu.

En dehors de cela et une copie du jeu lorsqu’elle est disponible, l’édition Xbox One X Cyberpunk 2077 n’inclura pas d’extras. La la capacité est de 1 To Et le contrôleur choisi a la conception conventionnelle qui accompagne les autres Xbox One. Il aurait été intéressant d’offrir plus de goodies, d’autant plus que CD Projekt RED s’implique généralement dans des éditions spéciales surprenantes de leurs jeux.

Le prix exact ou la date de sortie est actuellement inconnu. La bande annonce indique que la console sera disponible en juin, trois mois avant la date de départ de Cyberpunk 2077. Cette annonce semble être l’un des plusieurs versions annoncées par Microsoft lors de sa conférence de presse pré-E3.

Vaut-il la peine d’acheter une Xbox One X ou PS4 Pro en 2020?

Dans un 2020 où le Xbox Series X On se demandera s’il est conseillé d’obtenir une nouvelle Xbox One. La vérité est que la première année pourrait être difficile pour Microsoft et Sony en raison de la pandémie de coronavirus, qui aurait non seulement une incidence sur les délais de fabrication, mais a également crise économique mondiale.

Il est probable que Microsoft et Sony font des baisses de prix sur leurs consoles les plus puissantes cette année. Si vous nous le demandez, c’est définitivement le bon moment pour acheter une console de génération actuelle. La dernière année est généralement la plus intéressante en termes de rejets et de réductions au prix d’origine.

La Xbox One X et la PS4 Pro sont des versions intermédiaires avec des spécifications puissantes par rapport aux consoles originales publiées en 2013. Comme détail supplémentaire, Microsoft propose Livraison intelligente, où vous pouvez acheter un jeu pour Xbox One et le mettre à jour gratuitement à leur version Xbox Series X,

