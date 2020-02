Microsoft ne participera pas au GDC 2020 en raison du coronavirus

Microsoft a confirmé que ne participera pas à la Game Developers Conference 2020 en raison de la peur générée par le coronavirus. Avec cette décision, l’événement de San Francisco, en Californie, se retrouve à court des deux géants du secteur qui vont bientôt ouvrir les portes à la génération de consoles, car Sony a également quitté le navire vendredi dernier Electronic Arts, Epic Games, Kojima Productions, Unity et Facebook ne seront pas non plus présents.

Après un examen approfondi des recommandations des autorités sanitaires mondiales et par mesure de précaution, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de la participation à la Game Developers Conference 2020 à San Francisco. La santé et la sécurité des joueurs, des développeurs, des employés et de nos partenaires dans le monde est notre priorité absolue. Principalement parce que le monde connaît des risques de santé publique croissants associés au coronavirus.

La bonne nouvelle, cependant, est que Microsoft compensera son absence par un événement digital qui se tiendra du 16 au 18 mars, période au cours de laquelle le GDC aura lieu. Comme ils l’expliquent, leur plan est de poursuivre leur programme de conférences et de sessions de développement, seulement maintenant ils seront diffusés en direct et tout le monde pourra les observer. Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas de vérifier le lien suivant.

Malgré les mouvements des entreprises, les organisateurs de le GDC n’a pas l’intention d’annuler l’événementDu moins pas pour le moment. La raison? Ils expliquent à The Verge que le département californien de la santé publique, ainsi que les agences de santé de San Francisco et la Tourism Association, continuent de soutenir les événements publics. Cependant, l’absence de tant d’entreprises pourrait entraîner l’annulation dans les prochains jours.

Bien que Sony et Microsoft ne l’aient pas officialisé, il était très probable que le Moscone Center de San Francisco ait été utilisé pour dévoilent de nouveaux détails techniques sur leurs consoles nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, respectivement. Dans le cas spécifique de Redmond, il est toujours possible que nous voyions votre matériel dans l’une des transmissions.

