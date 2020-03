Microsoft, Nintendo et Ubisoft réagissent à l’annonce de l’annulation de l’E3

Photo: Christian Petersen (.)

Plus tôt dans la journée, la Entertainment Software Association a annoncé qu’elle annulerait le salon du jeu vidéo E3 cette année au milieu des préoccupations croissantes concernant la propagation de COVID-19, alias coronavirus. Depuis l’annonce, les principaux éditeurs de jeux ont déclaré qu’ils prévoyaient toujours de partager des informations sur les jeux à venir, mais dans un format différent.

Malgré le retrait total de Sony du spectacle à partir de l’année dernière, l’E3 reste l’un des plus grands événements de jeu de l’année, un lieu précieux pour les fabricants de jeux pour se rencontrer et montrer leurs créations au monde. De nombreux éditeurs comme Microsoft et Electronic Arts avaient quitté le salon en faveur de l’organisation de leurs propres événements satellites centrés sur les fans, mais l’événement E3 principal était toujours le ciment qui les maintenait tous ensemble. Certaines entreprises ont déjà annoncé des plans pour des événements numériques plus tard cette année, mais les événements de fans en personne comme EA Play ne sont pas si facilement reproduits en ligne.

Voici ce que les éditeurs de jeux vidéo disent à propos de l’annulation.

Microsoft

«L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le calendrier et plus dans les semaines à venir. “

Nintendo

“Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 de cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3. Nous tenons à exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en cette période difficile. »

“Nous continuerons à faire preuve de souplesse et à réorienter nos efforts vers d’autres moyens de tenir nos fans au courant de nos activités et de nos produits. En raison de l’épidémie de COVID-19, les grands événements de l’industrie peuvent être intenables dans un avenir prévisible. Mais nous envisageons différentes façons de dialoguer avec nos fans et nous en aurons plus à partager au cours de l’année. »

Ubisoft

«La santé et le bien-être de nos équipes, de nos joueurs et de nos partenaires sont notre priorité absolue, alors même si nous sommes déçus, nous soutenons pleinement la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020. L’E3 est et continuera d’être un moment où nous nous réunissons en tant que communauté et partager notre amour des jeux. Nous explorons d’autres options pour une expérience numérique qui nous permettra de partager toutes les nouvelles passionnantes que nous avons prévues. “

Arts électroniques

«Nous avons continué de suivre de très près l’évolution du coronavirus dans le monde. De toute évidence, la situation évolue de jour en jour, et nous avons examiné comment cela changera nos plans pour EA PLAY 2020. Nous partagerons plus bientôt. “

Devolver Digital

«La semaine de l’E3 a toujours été une grande partie de ce que nous faisons et nous sommes vraiment déçus par l’annulation de l’événement lui-même. Beaucoup de choses à jongler, mais en ce moment, nous prévoyons d’avoir une conférence de presse Devolver Direct / en direct et peut-être plus. »

Warner Bros., Take-Two, Square Enix et Bethesda n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Activision Blizzard a refusé de commenter.

