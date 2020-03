Microsoft, Nintendo et Ubisoft réagissent à l’annulation de l’E3

Aujourd’hui dans la matinée, le Association des logiciels de divertissement a confirmé qu’ils annuleraient E3 2020, en raison des préoccupations croissantes COVID-19, alias coronavirus. Depuis l’annonce, les principaux éditeurs de jeux vidéo ont déclaré qu’ils avaient toujours l’intention de partager les informations sur leurs nouvelles à venir, mais dans un format différent.

Malgré que Sony a confirmé qu’ils ne se présenteraient pas pour l’édition de cette année, ni l’année dernière, E3 Il reste l’un des plus grands événements de jeux vidéo de l’année, un endroit où des centaines de développeurs se réunissent pour montrer leurs créations au reste du monde. N’ayant pu le faire cette année, c’est ainsi que trois des plus grandes entreprises du monde ont réagi:

Microsoft

«L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux vidéo avec la communauté Xbox et tous les joueurs via un événement numérique. Nous partagerons plus de détails dans les semaines à venir. »

Nintendo

«Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 cette année pour protéger la santé et la sécurité de tous les acteurs de l’industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3. Nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 en ces temps difficiles.

Nous continuerons à être flexibles et à réorienter nos efforts vers d’autres moyens de tenir nos fans informés de nos activités et produits. En raison de l’épidémie de COVID-19, des événements majeurs dans l’industrie peuvent être peu probables dans un proche avenir. Mais nous envisageons plusieurs façons de nous connecter avec nos fans et nous aurons plus de nouvelles à partager au cours de l’année. »

Ubisoft

«La santé et le bien-être de nos équipes, de nos joueurs et de nos partenaires sont notre priorité absolue. Alors, même si nous sommes déçus, nous soutenons pleinement la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020. L’E3 est et continuera d’être un moment où nous nous réunissons tous en tant que communauté et nous partageons notre amour pour les jeux. Nous explorons d’autres options pour une expérience numérique qui nous permettra de partager toutes les nouvelles passionnantes que nous avons prévues. »

Source: Kotaku

.