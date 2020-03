Microsoft organisera un livestream pour discuter de la Xbox Series X et du projet xCloud la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Mardi 10 mars 2020 16:33 GMT

Microsoft animera un livestream pour discuter de la Xbox Series X et du projet xCloud.

GDC a été reporté et pendant le salon, Microsoft devait discuter des technologies de développement dans le jeu. Il partagera désormais ses discussions prévues via les diffusions en direct 17-18 mars à partir de 10h PT, 13h HE, 16h UK, 17h CEST.

Le deuxième flux sur Le 18 mars est celui qui vous intéressera probablement le plus, car il discutera Xbox Series X et Project xCloud. Plus tard, dans le flux, Microsoft discutera également des nouveautés de DirectX telles que le raytracing, l’ombrage de maillage, etc.

Il est également probable que nous entendions davantage parler de l’audio spatial, car il devait être abordé lors des sessions GDC 2020.

Ce que l’équipe discutera concernant son service de streaming de jeux Project xCloud n’est pas connu, mais cela sera probablement lié à la façon dont il fonctionnera avec la Xbox Series X. Actuellement, lors des tests sur Android, il a récemment été lancé sous une forme limitée sur Apple Smart dispositifs.

En parlant de Xbox Series X, voici tout ce que nous savons sur la console jusqu’à présent.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.