Microsoft parlera de la Xbox Series X et de l’importance du projet xCloud

Vous vous souvenez peut-être que Microsoft avait préparé une présentation pour la Game Developers Conference 2020, qui aurait lieu en mars. Cependant, des inquiétudes concernant le coronavirus (COVID-19) ont entraîné le report de l’événement. Cela a fait que beaucoup de participants ont manqué de place pour annoncer ce qu’ils avaient préparé. Microsoft est l’un d’eux, mais a trouvé une alternative pour apporter son contenu aux joueurs du monde entier.

Par une annonce officielle, le développeur a annoncé qu’il réalisera tout ce qu’il avait préparé pour GDC 2020 grâce à une transmission qui aura lieu dans 2 jours, les 17 et 18 mars, selon le communiqué. , la présentation se concentrera sur les technologies de développement de jeux et le cloud, des vidéos en coulisses avec les créateurs des studios internes de Microsoft (Xbox Game Studios), ainsi que des discussions et des panels avec des icônes de l’industrie.

Quelle sera la fonction de Game Stack?

Plus précisément, il a été révélé que dans Game Stack Live, il y aura des espaces axés sur Gears 5, Sea of ​​Thieves, Wasteland, le studio Turn 10, Double Fine, le développement indépendant (ID @ Xbox), Game Stack, les actualités DirectX et les thèmes que chacun Ils sont plus pertinents dans le développement de jeux vidéo, tels que l’inclusion et l’accessibilité dans les jeux vidéo. Mais ce qui peut attirer l’attention de nombreux fans de la marque, c’est qu’il y aura un espace dédié à la Xbox Series X et au Project xCloud.

La conférence s’appelle «Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming», vous pouvez donc vous attendre à ce que Microsoft explique comment cette dualité fonctionnera pour la nouvelle génération et ce qu’elle représentera pour les utilisateurs de la marque. Jusqu’à présent, de nombreux détails de la nouvelle console Microsoft sont inconnus, ce sera donc l’occasion idéale de voir comment la société étendra sa concentration sur les services de jeux vidéo.

Si vous ne voulez rien manquer de ce qui se passe dans Game Stack, vous devrez régler Mixer les 17 et 18 mars de 11h00 à 15h00 et de 11h00 à 14h30, respectivement. Si vous souhaitez consulter les horaires de chaque conférence, nous vous invitons à consulter le calendrier officiel.

La plate-forme de jeux en nuage n’est pas encore disponible au Mexique, mais sa portée devrait s’étendre cette année, il a même été récemment révélé qu’elle atteindrait plus d’appareils. Vous pouvez trouver plus de nouvelles concernant Project xCloud et Xbox Series X en cliquant sur leurs noms respectifs.

