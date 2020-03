Microsoft présente une nouvelle catégorie d’enseignement à Minecraft

Le géant des jeux et des logiciels Microsoft a ajouté une nouvelle catégorie d’enseignement au marché Minecraft.

Comme annoncé dans un article de blog, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que l’ajout avait été fait en raison de la présence de millions d’enfants à la maison en raison de l’épidémie de coronavirus.

Une grande partie de ce contenu était déjà disponible dans l’Édition Éducation de Minecraft, qui est disponible pour les écoles et autres instituts universitaires, mais la firme Xbox a décidé de l’intégrer à la version régulière du blockbuster blocky pour aider les enfants coincés à la maison en ce moment.

“J’ai déjà déclaré que je crois que le jeu a un pouvoir unique pour rassembler les gens, pour divertir, pour nous inspirer et nous connecter, et je pense que c’est encore plus vrai dans ces circonstances uniques”, a déclaré Spencer.

“Beaucoup cherchent à jouer pour rester en contact avec leurs amis tout en pratiquant la distanciation sociale, et nous constatons une demande sans précédent de la part de nos clients pour le jeu.”

Il existe une variété de contenus disponibles, y compris l’exploration de la Station spatiale internationale grâce à un partenariat avec la NASA. De plus, les enfants peuvent visiter des sites célèbres de Washington D.C., apprendre à coder avec un robot et trouver et construire des fractales 3D. En plus de cela, les enfants peuvent en apprendre davantage sur diverses carrières, y compris la biologie marine.

“Nous comprenons le rôle important que joue le jeu en ce moment pour connecter les gens et apporter de la joie en ces temps isolés et stressants, et nos équipes travaillent avec diligence pour s’assurer que nous pouvons être là pour nos joueurs”, a déclaré Spencer.

“À cette fin, nous surveillons activement les performances et les tendances d’utilisation pour nous assurer d’optimiser le service pour nos clients dans le monde entier et de répondre à la nouvelle croissance et à la demande.”

Spencer a encouragé les parents à utiliser les paramètres familiaux pour assurer la sécurité de la jeune génération en ligne.

“Avec autant de tournages vers le jeu, aider tout le monde à rester en sécurité en ligne est également une priorité absolue pour nous”, a déclaré Spencer.

“C’est pourquoi nous proposons des paramètres familiaux qui aident les parents à choisir les limites de temps d’écran, les filtres de contenu, les limites d’achat, la communication et les paramètres de partage qui conviennent à leurs familles. Alors que les enfants peuvent rentrer de l’école, les paramètres familiaux peuvent aider à équilibrer les jeux avec travaux scolaires hors ligne et autres responsabilités. “

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que la demande de Xbox Live avait augmenté du fait que les gens restaient à la maison et s’isolaient de la pandémie. En raison du virus, le festival Minecraft de septembre a été annulé.