Microsoft révèle depuis combien de temps ils développent la Xbox Series X

La semaine dernière, Microsoft a révélé beaucoup d’informations sur la Xbox Series X. Parmi toutes les données partagées, il semble que l’une d’entre elles soit passée inaperçue, mais il est certainement intéressant de le savoir et nous parlons de l’époque où cette nouvelle console a été en développement.

Révélé par Fonderie numérique et Austin Evans, nous savons maintenant que la machine a commencé son développement à partir de 2016. Pour ceux qui comptent, cela signifie que Microsoft commencé à travailler sur le Série X un an avant le Xbox One X, qui a fait ses débuts le 7 novembre 2017. Ici, nous vous laissons une courte vidéo de Evans en discuter avec lui Directeur adjoint de la gestion des programmes, Jason Roland:

La pratique de Evans nous a également permis de voir le devkit du Série X, qui ressemble beaucoup au devkit du Xbox One X initialement connu sous le nom de code de Projet Scorpion.

